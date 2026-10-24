颱風來襲 蔣萬安暫停選務 日跑6地勘災獲讚
薔琵颱風逼近北市，蔣萬安暫停選務、連跑6處勘災，市府快速處理路樹倒塌與清淤災情，獲不少民眾肯定。
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薔琵颱風逼近北市，蔣萬安暫停選務、連跑6處勘災，市府快速處理路樹倒塌與清淤災情，獲不少民眾肯定。
薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安第一時間宣布停止選舉行程，坐鎮北市防颱。北市路樹倒塌占受理案件逾四成，但多數已處理完，高效率讓民眾直呼感謝市長，蔣也轉赴內湖區視察溝渠清淤，一名婦人也向蔣說「市長辛苦了，這些環保局人員讓我們很感恩，加油」。
蔣萬安昨說，依氣象團隊研判，北市可能出現12級以上的強陣風，非常嚴峻，防颱務必落實，以市民安全為最優先；上一次康芮颱風來，也是11級陣風，造成2000多棵的路樹傾倒，還有招牌墜落，還是要提醒所有的市民朋友。
蔣萬安昨天連跑六個勘災行程，赴內湖視察滯洪池，有市民肯定「市長都來關心」，文山區、信義區路樹倒塌，工務團隊迅速處理，也贏得稱讚。風雨中市民的肯定，讓近期飽受選舉砲火轟炸的蔣萬安團隊點滴在心。
北市防颱會議中，氣象團隊發現薔琵颱風類似過去納坦颱風，當時在北市最大陣風12級，造成4000件災情，其中一半是路樹傾倒。
北市至下午4時，統計路樹倒塌案件為155件，但已處理完102件。北投普濟寺參道一早倒1棵大樹，無法通行，8時許通報，11時前就處理好，有網友說，完全乾淨，謝謝有效率的市長與市府團隊。
另外文山區秀明路一段，大樹傾塌，市府也展現30分鐘處理完的高效率。其中信義區一處路樹倒塌案件，公園處在民眾通報後，短短8分鐘就趕到現場，民眾也讚爆。
副市長張溫德說，8分鐘救災效率，來自平日努力累積。對市府來說，樹木維護與公共安全從來不是二選一，是必須同時兼顧的責任。
颱風等天災往往是老天爺給縣市首長的考題，一場風災，證明選舉期間的洋流或旋風，都不是市政治理的關鍵，而是人民實際的生活，包含平時的管理以及災時的處理。面臨風災，停止競選、回歸市政的蔣萬安，也藉此機會展現他的治理能力，作為爭取連任的參選人，市政與願景才是真正的舞台。
他依氣象團隊研判，北市可能出現12級以上強陣風，認為防颱情勢相當嚴峻，因此第一時間停止選舉行程，回到市政與防災現場，以市民安全為優先。 截至下午4時，北市通報路樹倒塌155件，占受理案件逾4成，多數已完成處理。像北投普濟寺參道、文山與信義區等地，市府都在短時間內排除障礙。 不少民眾稱讚市長與市府團隊有效率，認為現場處理迅速、讓道路儘快恢復通行。副市長張溫德也表示，8分鐘到場等效率來自平日準備，防災與樹木維護必須同時兼顧。
精華 FAQ
他依氣象團隊研判，北市可能出現12級以上強陣風，認為防颱情勢相當嚴峻，因此第一時間停止選舉行程，回到市政與防災現場，以市民安全為優先。
截至下午4時，北市通報路樹倒塌155件，占受理案件逾4成，多數已完成處理。像北投普濟寺參道、文山與信義區等地，市府都在短時間內排除障礙。
不少民眾稱讚市長與市府團隊有效率，認為現場處理迅速、讓道路儘快恢復通行。副市長張溫德也表示，8分鐘到場等效率來自平日準備，防災與樹木維護必須同時兼顧。
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