新聞眼／反司法介選 催化泛藍歸隊？

AI摘要 文章摘要整理： 檢警搜索吳子嘉引發司法介選爭議，可能加速新竹縣泛藍整合，雖未必翻轉選情，卻足以讓鄭朝方與徐欣瑩之戰再度回到五五波。

新竹縣長選戰最後衝刺，檢警大動作搜索力挺國民黨 參選人徐欣瑩的美麗島電子報董事長吳子嘉，引發藍委群起撻伐「司法介選」。檢方澄清搜索是為保全證據，但選前僅剩一個多月，高調搜索仍引發製造寒蟬效應的質疑，加上吳子嘉先前預告竹北場開講「還有更勁爆的料」，讓司法案件迅速延燒為政治攻防，為縣長選情投下變數。

新竹縣基本盤藍大於綠，相較於徐欣瑩面臨初選紛擾和裂痕，鄭朝方挾竹北市長政績及個人形象向外擴張，將選戰打成五五波。

近期藍營整隊跡象越發明顯。身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科發動基層組織，持續固樁，初選裂痕未必完全消失，但隨投票逼近，地方組織、政黨認同開始發揮作用。

如今，吳子嘉遭搜索將加速整合。徐欣瑩第一時間將事件定調為司法迫害與介選，不只在鞏固深藍，更可能觸動原本對徐仍有疑慮的淺藍、藍白游離票，以及對執政黨、國家機器存有憂慮的中間選民。若「反司法介選」成為泛藍共同情緒，有助召喚支持者歸隊。

但對鄭朝方未必全然不利。若後續偵辦出現具體事證，選戰焦點仍可能回到「抹黑介選」，強化鄭的受害者角色；反之，若搜索後遲無具體進展，輿論焦點就可能從文宣內容轉向搜索手段，讓徐欣瑩取得凝聚反綠選票的空間。

竹縣選戰目前傾向「鄭贏空戰聲勢、徐守陸戰基本盤」。吳子嘉案未必足以翻轉，卻可能成為最後一個月催化藍營歸隊的變數，也讓鄭朝方略占上風的選情，再度拉回五五波。