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新聞眼／反司法介選 催化泛藍歸隊？

記者 黃羿馨
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AI摘要

文章摘要整理：

檢警搜索吳子嘉引發司法介選爭議，可能加速新竹縣泛藍整合，雖未必翻轉選情，卻足以讓鄭朝方與徐欣瑩之戰再度回到五五波。

新竹縣長選戰最後衝刺，檢警大動作搜索力挺國民黨參選人徐欣瑩的美麗島電子報董事長吳子嘉，引發藍委群起撻伐「司法介選」。檢方澄清搜索是為保全證據，但選前僅剩一個多月，高調搜索仍引發製造寒蟬效應的質疑，加上吳子嘉先前預告竹北場開講「還有更勁爆的料」，讓司法案件迅速延燒為政治攻防，為縣長選情投下變數。

新竹縣基本盤藍大於綠，相較於徐欣瑩面臨初選紛擾和裂痕，鄭朝方挾竹北市長政績及個人形象向外擴張，將選戰打成五五波。

近期藍營整隊跡象越發明顯。身兼國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科發動基層組織，持續固樁，初選裂痕未必完全消失，但隨投票逼近，地方組織、政黨認同開始發揮作用。

如今，吳子嘉遭搜索將加速整合。徐欣瑩第一時間將事件定調為司法迫害與介選，不只在鞏固深藍，更可能觸動原本對徐仍有疑慮的淺藍、藍白游離票，以及對執政黨、國家機器存有憂慮的中間選民。若「反司法介選」成為泛藍共同情緒，有助召喚支持者歸隊。

但對鄭朝方未必全然不利。若後續偵辦出現具體事證，選戰焦點仍可能回到「抹黑介選」，強化鄭的受害者角色；反之，若搜索後遲無具體進展，輿論焦點就可能從文宣內容轉向搜索手段，讓徐欣瑩取得凝聚反綠選票的空間。

竹縣選戰目前傾向「鄭贏空戰聲勢、徐守陸戰基本盤」。吳子嘉案未必足以翻轉，卻可能成為最後一個月催化藍營歸隊的變數，也讓鄭朝方略占上風的選情，再度拉回五五波。

精華 FAQ

  • 因為案件發生在新竹縣長選戰衝刺期，且檢方高調行動容易被解讀為影響輿論與選情；徐欣瑩與藍營也立即以司法迫害、介選定調，放大政治效應。

  • 徐欣瑩可透過反司法介選訴求鞏固深藍支持，也可能吸引原本觀望的淺藍、藍白游離票與中間選民，讓原先的初選裂痕因共同情緒而加速收斂。

  • 短期內事件可能稀釋鄭朝方的空戰聲勢，但若後續偵辦真有具體事證，他可反擊抹黑介選；若久無進展，焦點轉向搜索手段，反而可能讓徐取得反綠動能。

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