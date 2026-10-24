檢調搜索、扣手機 吳子嘉稱背後有高層施壓 矛頭直指賴清德

美麗島電子報董事長吳子嘉痛批檢調此時大動作搜索、扣押他手機，是想摸清他還掌握多少資料，更指背後有高層施壓。(記者黃羿馨／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 吳子嘉因涉選罷法遭新竹地檢署搜索並扣手機，隨即指控背後有高層施壓、意在掌握選舉資料，並將矛頭指向賴清德，相關陣營則強調依法偵辦。

美麗島電子報董事長吳子嘉因涉嫌違反《公職人員選舉罷免 法》，遭新竹地檢署指揮警方搜索台北住處及辦公室，並查扣手機。吳子嘉23日受訪時痛批檢調「太荒謬」，質疑檢調此時大動作搜索、扣押他手機，就是想摸清他還掌握多少資料，更指稱背後可能有高層施壓，把矛頭指向賴清德 總統；新竹地檢署則表示，全案仍在偵辦，基於偵查不公開不便回應。

本報系聯合報報導，吳子嘉昨天接受中天「大新聞大爆卦」專訪，還原事發經過指出，竹檢9月20日就知他告發鄭的司法案件，結果檢方只提出鄭單方面資料，用不實文宣以選罷法來辦他；搜索完空手而歸，什麼都沒有，只把手機帶走，為了要看選舉情報，非常可惡。

吳子嘉表示，所謂不實文宣涉及選罷法意圖使人不當選，「這有什麼好搜索？賄選才要搜索。」此事的荒謬在於主任檢察官親自現場指揮、高度重視，指摘他罪名是提供不實文宣，但檢調也要經過調查確定不實才能叫做「不實文宣」，怎麼突然間幾個人就衝進來？這件事情一定會有政治後續效應，司法被政治高度利用，輕者影響新竹選情，重者阻擋洋流發展。究竟是司法迫害比較嚴重？還是洋流綜藝化比較嚴重？他痛批「檢察官就賭我不敢講話」；但吳也預告，「我一定會搞大」，後續會有更大的動作。

國民黨立委洪孟楷質疑，移工派送文宣有爭議，就能搜索吳子嘉住處和辦公室嗎？檢調過往最令人詬病的辦案，就是一案多辦，故意小案「隔山打牛」，利用當事人手機衍生案外案，這種早該被淘汰的歪風，距離選前不到40天又上演。

台北中國時報報導，吳子嘉受訪將整起事件矛頭指向賴清德總統。他質疑檢調選前大動作搜索媒體、扣手機，恐怕是想摸清他還掌握多少民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族的相關資料。若只是釐清文宣內容，沒有搜索必要，搜索媒體事關重大，賴清德不可能不知道。

鄭朝方辦公室昨天表示，感謝司法積極偵辦，追查幕後涉案人士，對於惡意抹黑、不法介選絕不姑息。鄭朝方委任律師蘇家弘表示，新竹近期出現外籍人士，對外散發何成鄭朝方面貌圖樣，夾帶不實文字的文宣詆毀鄭朝方名譽，已提出妨害名譽等刑事告訴。

「匪夷所思」，北市議員游淑慧昨在臉書貼文質疑，明明是吳子嘉具名按鈴控告鄭朝方，但反而是吳子嘉先被調查？

吳子嘉支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，原訂26日在竹北舉辦的「董事長開講」活動，將邀台中市長盧秀燕站台，吳方表示活動照常舉行。徐欣瑩陣營則要求鄭朝方說明其胞弟涉嫌恐嚇吳子嘉一案的調查進度，以及家族出售農地等爭議。

美麗島電子報董事長吳子嘉痛批檢調此時大動作搜索、扣押他手機，是想摸清他還掌握多少資料，更指背後有高層施壓。(本報資料照片)