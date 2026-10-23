台僑委會晚宴耗資1492萬元 遭爆變徐佳青歡送會

民眾黨立院黨團主任陳智菡踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，晚宴上還以藏頭詩推崇徐佳青的貢獻。（取材自陳智菡臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 民眾黨質疑僑委會僑務委員會議晚宴耗資1492萬元，卻替已請辭的徐佳青辦歡送與慶生；僑委會則強調活動依連署邀請辦理，未增加額外經費。

僑委會前委員長徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，7日請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨 立院黨團主任陳智菡昨晚踢爆，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發僑胞不滿，「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

僑務委員會議20日起在圓山飯店舉辦4天，22日晚間閉幕前舉行惜別晚宴，不過徐佳青也出席活動，並與李姸慧等官員上台敬酒。

陳智菡說，僑務委員會議，包下圓山飯店4天3夜每天超過200個房間、再加上數百人機票 補助。她質疑，僑務委員會議應是讓海外僑胞與委員們返台歡聚，今年還多了一個功能，為徐佳青舉辦歡送會加慶生；引發僑胞不滿說：「千萬公帑是可以這樣濫用的嗎？」

陳智菡表示，僑務委員會議耗資1492萬元（台幣），惜別晚宴成徐佳青的惜別宴，晚宴播映其6年政績回顧影片；且徐佳青生日10月22日，晚宴也順勢成為徐的慶生會。陳智菡公布晚宴照片，螢幕圖卡以藏頭詩歌頌徐佳青，稱「佳績留僑界，青志映初心，此程雖告一段落，精彩仍將繼續」。

陳智菡說，徐佳青在晚宴中花了30分鐘吹噓政績，還與其他僑務委員高唱「媽媽請妳要保重」；會中，李姸慧送花感謝徐佳青、對徐歌功頌德，並表示徐是遭有心人士抹黑才辭職；但在僑委會臉書未見歡送、慶生照。

陳智菡也公布惜別晚宴上的照片，螢幕中出現圖卡稱「佳績留僑界，青志映初心，此程雖告一段落，精彩仍將繼續」，陳智菡質疑，外交部以「駐美公務車其實供僑委會使用」為由停止調查，徐佳青在國慶期間也仍跟著賴清德總統進進出出，根本是示範「新潮流的大姊是你敢動的嗎？」、「台灣的政風其實可以廢掉了。」

僑委會表示，僑務委員會議惜別晚宴邀請徐前委員長出席，是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願，適逢徐前委員長生日，現場以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式送上祝福，未額外支用公務預算，亦未增加任何額外經費支出。

僑委會表示，僑務委員會議是年度重要僑務工作，惜別晚宴則是感謝僑務委員長期支持僑務工作的交流活動；本次邀請徐佳青出席，是應超過百位僑務委員連署表達的邀請意願，讓與會委員有機會敘舊、交流並表達感謝；適逢徐佳青生日，現場以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式送上祝福，相關慶生安排未額外支用公務預算，亦未增加任何額外經費支出。

僑委會指出，僑務委員會議旨在聯繫全球僑務委員，促進政府與海外僑界的溝通交流，廣納各地僑情反映及政策建言，研商未來僑務發展策略與方向，並透過政策說明及經驗交流，凝聚海外僑界共識，強化僑界與台灣之連結，匯聚僑心僑力，共同促進國家發展。

僑委會說明，海外僑務委員返台出席會議所涉及的機票補助，均依相關作業規定及年度預算辦理；會議所需住宿、場地、設備及餐飲等相關服務，亦依核定計畫、預算用途及政府採購程序辦理；相關經費均有其公務目的及預算依據，並依規定辦理核銷，接受監督。

僑委會強調，惜別晚宴主要目的在於感謝全球僑務委員出席委員會議，以及長期協助推動僑務工作，並藉此增進政府與海外僑務委員間的情誼與交流，本次邀請徐佳青出席，是回應21日超過百位僑務委員的連署意願，適逢生日而安排唱歌祝福及播放免費紀念短片，純屬與會者表達情誼，並未因此增加額外經費支出；惜別晚宴的交流目的與現場生日祝福，應依各自性質分別理解，不宜將兩者混為一談。

僑委會表示，尊重外界對公務資源使用的監督，也支持以具體資料檢視相關經費的編列與執行。本次惜別晚宴慶生安排僅有與會者共同唱歌及播放免費紀念短片，未額外支用公務預算，相關事實明確。僑委會呼籲，各政黨及政治人物在監督行政機關時，應秉持實事求是的原則，以完整事實為依據，善盡查證責任，理性看待相關安排，避免將不同性質的事項混為一談，造成不必要的誤解。

今年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。（取材自僑委會官網）