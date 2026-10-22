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新竹縣長選戰╱吳子嘉猛攻綠參選人鄭朝方遭檢搜索 約談後請回

台灣新聞組／綜合23日電
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美麗島電子報董事長吳子嘉（左）涉違反選罷法，遭檢方搜索其辦公室與住處，全案與竹北...
美麗島電子報董事長吳子嘉（左）涉違反選罷法，遭檢方搜索其辦公室與住處，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊鄭朝方的傳單有關，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）批司法迫害。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

新竹檢方因署名吳子嘉攻擊鄭朝方的選舉文宣案，搜索吳的台北住處與辦公室並約談後請回，事件引發司法介選與選戰效應討論。

新竹檢方偵辦美麗島電子報董事長吳子嘉涉違反選罷法，昨指揮警方搜索吳子嘉位於台北市的辦公室與住處。檢警指出，全案與竹北街頭出現署名吳子嘉、攻擊民進黨縣長參選人鄭朝方的傳單有關，檢方前天聲押發、印傳單的彭姓男子獲准。檢方強調，吳為嫌疑人，約談後請回，未有強制處分，搜索行動為保全證據。

本報系聯合報報導，吳子嘉發出聲明表達嚴正抗議，認為這是以司法手段打壓言論自由，決定以絕食方式抗議。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩批司法迫害，檢警在選前30餘天大動作搜索，恐產生寒蟬效應，令外界疑慮司法介選。鄭朝方陣營表示，靜待司法調查。

吳子嘉力挺徐欣瑩，多次質疑鄭朝方家族土地爭議，鄭朝方辦公室反駁非事實，並提告吳子嘉違反選罷法「意圖使人不當選」。竹北地區近日出現一批印有鄭朝方照片、姓名與署名吳子嘉的選舉文宣，標題為「請人民幫忙檢視是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為」，內文質疑鄭朝方家族土地交易。

檢警前天查獲彭男等二人在新竹發放上述文宣，循線追查來源、印製與發放情形後，發現彭男涉嫌違反選罷法意圖使人不當選罪嫌重大，因有滅證、逃亡及串證之虞遭法院裁押。檢警昨在赴台北市搜索吳子嘉辦公室與住處。吳日前直播曾表示，已印好50萬份傳單，準備散發。

新竹地檢署昨表示，吳子嘉涉嫌選罷法案件，目前仍在偵辦中，將視案件偵辦進度與調查需要，決定是否再行約談。據了解，鄭朝方陣營先前提告吳子嘉意圖使人不當選，加上近期署名吳子嘉的文宣案，檢方一併偵辦釐清。

另據台北中國時報報導，吳子嘉昨晚結束警訊後對媒體表示，全案是新竹的派送人員在派送鄭朝方的紙本負面文宣時被警察逮捕，因派報單位請移工派送，而外國人不能幫台灣人做有關政治的行為，涉及違法，文宣上有他署名，檢警才找他來釐清案情，與鄭朝方提告無關。據悉，竹檢已確認保全吳的相關證據，沒複訊即請回，但不排除擇日再傳訊。

據報導，地方人士分析，吳子嘉近幾個月來一再追打鄭朝方，泥巴戰不見得被認同，而鄭朝方過去採取冷處理策略，確實有效淡化攻擊焦點；但檢警大動作搜索吳子嘉，民眾更在意司法介入選舉，吳子嘉事件喚起中間選民關注，恐影響選情。

吳子嘉8月初直播公開質疑鄭朝方家族疑似違建農舍，並向新竹縣政府提出檢舉。鄭朝方在8月30日登記參選前，認為吳子嘉透過網路媒體平台及其他公開管道對其指控與事實不符，已嚴重損害個人名譽，於是委託律師提告。

然而吳子嘉攻勢不斷，質疑鄭家在2023年出售土地的總金額超過3億元台幣(約92萬美元)，部分農牧用地的交易價格與周邊土地行情相差高達47倍，還稱鄭介入變更「神去村」等土地開發案。此外，吳子嘉也稱遭到鄭朝名死亡恐嚇，為此提告。

精華 FAQ

  • 檢方指出，搜索行動與署名吳子嘉、攻擊鄭朝方的選舉文宣有關，屬於偵辦選罷法案件的一部分，目的在於保全相關證據，吳子嘉則在約談後被請回。

  • 案件牽涉竹北街頭出現的傳單，內容質疑鄭朝方家族土地交易、貪汙與洗錢等，且署名吳子嘉。檢方也已追查發傳單的彭姓男子，並將其裁押。

  • 吳子嘉聲稱遭司法打壓並宣布絕食抗議；徐欣瑩批評是司法迫害、恐有寒蟬效應；鄭朝方陣營則表示靜待司法調查，地方人士則擔心影響選情。

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