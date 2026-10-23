聲援吳子嘉 鄭麗文憂寒蟬效應：司法調查變政治武器

國民黨主席鄭麗文(左二)日前陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（左一）、竹北市長參選人吳旭智（右）前往新竹縣選委會登記參選。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨批評檢調搜索吳子嘉是政治干預選舉，恐引發寒蟬效應；行政院與國安單位則強調防範中共介選及跨境鎮壓。

新竹地檢署昨搜索美麗島電子報董事長吳子嘉台北市的住處及辦公室。國民黨 主席鄭麗文 表達憤怒與嚴正抗議，她說，距離九合一大選不到40天，司法搜索接二連三，從台東吳俊立、花蓮縣政府，到媒體人；短短幾天，司法一連串行動已實質干預選舉，不僅破壞公平競爭，更嚴重侵蝕人民對司法的信任。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，難道台灣民主已走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？國民黨立委徐巧芯 則說，司法早淪為當權者的選舉鷹犬，「今天不站出來對抗雙標政權，明天被抄家的就是所有敢說真話的普通人。」

鄭麗文指出，搜索是國家對人民基本權利的重大干預，涉及媒體工作者尤應審慎；當司法強制處分使一位資深媒體人無法正常主持節目，甚至必須絕食抗議，已非個人遭遇，更是對新聞自由的嚴重警告。她強調，司法不應成為執政者對付批評者的手段，更不能讓媒體因為擔心遭到搜索而自我審查。執政者可以反駁批評、依法維護權益，但絕不能把司法調查變成壓制公共監督的武器。

鄭麗文指出，檢調機關應在不妨礙偵查的前提下，說明搜索吳子嘉的法律依據、必要性與比例原則，確保新聞自由與媒體工作者的基本權利不受侵害；賴清德總統與民進黨政府更必須對司法獨立遭受質疑負起政治責任，應確保任何司法程序都不受政治干預。

許宇甄表示，民進黨說要捍衛民主，卻讓台灣社會一次次陷入司法政治化的爭議，難道民進黨對自己的施政與選情如此沒有信心，連不同聲音都容不下。

徐巧芯表示，吳子嘉因為揭露新竹土地爭議，遭到檢調突襲搜索、抓人偵訊；更離譜的是，吳子嘉10月初就因為遭到鄭朝方胞弟臉書公開威脅，前往地檢署提告恐嚇罪，結果司法置若罔聞；這就是典型的「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。

國民黨立委羅智強也表示，吳子嘉被鄭家死亡威脅，檢方不辦，卻辦抗黑金的吳子嘉，新竹人能不憤怒？

此外，行政院長卓榮泰昨指示，檢警調專案保護候選人等人身安全，並對身分不明的境外來台人士，提高情資掌握。國安局長蔡明彥昨在立法院說，中共對台介選的特色在於精準介選，分為直接資助、招待旅遊、動員廉價機票、傳散假訊息、地下賭盤和網駭網侵等六態樣，國安局已列管約一百個案子，盡量在選前將事證移送司法偵辦。

新北地檢署近日偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，中檢日前依組織犯罪法起訴香港幫派成員廖港發7月毆打印太戰略智庫執行長矢板明夫案。對於疑似跨境鎮壓事件，卓榮泰昨於行政院會指出，事因背景皆與支持民主言論、批評極權獨裁，以及反制認知作戰等行為相關，請檢警調對身分不明或可疑的境外來台人士，以及與其接觸的本國人士、組織團體，充分瞭解其動向，提高情資掌握，避免治安事件發生。

據報導，國安局長蔡明彥22日指出，中共透過廉價機票、開設地下賭盤及網路侵駭等手段「精準介選」，目前掌握近百個案子，盼能在選前蒐證法辦，並呼籲修《反滲透法》。此外，蔡明彥說，針對中共跨國鎮壓，國安局已鎖定黑道及徵信社協力者加強掃蕩；藍委賴士葆則擔憂，民進黨政府恐濫用司法趁機扣帽子、只抓異己。