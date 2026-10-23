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場館禁「洋流」貼紙 北市府：公民基本常識

記者邱書昱／台北23日電
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阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋...
阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。（圖／台北市文化局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

阮劇團在水源劇場留言牆出現「洋流」貼紙後，北市文化局長蔡詩萍強調場館應維持行政中立並依規處理，綠營則質疑限制言論自由，雙方對場館規範產生爭議。

正在台北市水源劇場表演的阮劇團，留言牆出現「洋流」貼紙，綠委陳培瑜指文化局長蔡詩萍親自打電話表達「關心」，站在保護劇團立場希望移除部分留言，她認為為何觀眾不能表達自己的政治關心，民進黨台北市長參選人沈伯洋也說，劇團沒有行政中立問題；蔡詩萍回應，若要選市長，應該知道行政中立原則，「這是公民基本常識、政治人物最基本的素養。」

蔡昨開記者會說明，重申場館使用作業要點，希望不要破壞（行政中立）默契，「文化和政治難免有些牽扯，但還是要盡量保持一點距離。」

蔡詩萍說，前天傍晚他接獲阮劇團LINE訊息，詢問場館行政人員對布告欄有競選標語，劇團對撤下與否有疑慮，所以傳訊詢問，「我才致電說明張貼不妥的原因，並不是直接打給劇團。」他強調，不只是行政場館官方要行政中立，租借場館官方也要努力維持場館純淨；藝文界當然都會有不同立場，但四年來自己秉持行政中立，很希望不要破壞這樣的默契。

依水源劇場場地使用要點規定，劇場及場地活動不得涉及總統、副總統、中央及地方公職人員競選活動、政黨黨務活動或其他涉及政治性議題活動。

針對綠委的點名，蔡詩萍表示，在布告欄講任何的意見都沒有問題，但是場館規定已經講得非常清楚，不可以跟政治選舉有關，今天是因為有人貼了「洋流」貼紙，所以變成政治問題，綠營跳出來說文化局打壓言論自由，今天就算有人貼「蔣萬安市長當選」也會秉公處理，沒有所謂藍或綠的前提。同樣的，如果這議題發生在兩廳院，他不認為文化部長李遠會採取不同的標準。

沈伯洋認為，真正要行政中立的是公務員，公眾場所攤商或者劇團，沒有行政中立問題，可能是在溝通的過程當中，不知道是不是又對法規有所誤會。

蔡詩萍回應，沈伯洋對文化劇團、團體及文化行政可能了解不夠，「如果想要選市長，應該要知道行政中立在所有場館已行之有年，不是現在才有。提醒沈委員還是稍微了解場館行政中立的基本原則。」

精華 FAQ

  • 爭議起因是阮劇團表演場地的留言牆上出現「洋流」貼紙，文化局認為可能牽涉政治意涵，因此引發是否違反場館使用規定，以及是否限制觀眾表達意見的討論。

  • 蔡詩萍表示，水源劇場等行政場館依規定不得涉及選舉或政治活動，場館與租借單位都應維持行政中立，他認為這是基本原則，並非針對特定政黨或團體。

  • 沈伯洋認為真正需要行政中立的是公務員，公眾場所的攤商或劇團並沒有同樣義務；蔡詩萍則回應，所有場館長期都有行政中立默契，相關規範應被遵守。

民進黨 沈伯洋

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