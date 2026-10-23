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黑白集/藍營面對逆流衝擊 別忙著把洞挖大

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選戰進入倒數，台北市長選戰隨著民進黨參選人沈伯洋「洋流」風潮也讓戰況膠著。（本報...
選戰進入倒數，台北市長選戰隨著民進黨參選人沈伯洋「洋流」風潮也讓戰況膠著。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以阿波羅十三返航危機為喻，批評藍營在台北市長選情受衝擊時急於究責內鬥，反而應先穩住陣腳、集中應對，才能避免把洞越挖越大。

電影「阿波羅十三」中，太空船歷劫返航，地面控制中心此時發現，進入大氣層的軌道仍有偏差。艾德哈里斯飾演的指揮官克蘭茲（Gene Kranz）確認太空人已無力再修正後，說：「不必告訴他們。」

克蘭茲此言的精髓，絕對不是掩蓋風險，而是危機當前，最忌自亂陣腳。能解決的問題設法克服，至於超乎預期的部分，只能盡人事聽天命。把壞消息丟給太空人，只會徒增他們恐慌，反而犯下錯誤。

最近的台北市長選情，頗能與這段劇情對照。面對「洋流」來勢洶洶，蔣萬安原先優勢被追上，藍營內立刻浮現「優良」傳統，不乏「清流」疾呼究責，或譏諷主事者無能，更有人翻出宿怨細數舊帳。至於如何改善眼前局面，卻拿不出半點主意。看似憂心大局，實則發洩情緒。面對利空，若還唯恐洞被挖得不夠大，除了讓對手看笑話，還能成就什麼？

選舉如同球賽，前一球失誤當然值得檢討，但比賽還在進行，該做的絕非狂罵自己球員，卻讓對手繼續得分。真正該做的，是如何盤點應對，打好下一球，扳回一城。

阿波羅計畫的指揮官知道，危機時刻最需要的不是抱怨，而是穩住軍心，盡一切可能，把太空人平安帶回家。

選舉亦然。真正的考驗，不在於誰最會指出錯誤，而在於誰能先回過神來，記得眼前還有一場仗要打。(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 作者借指揮官克蘭茲的做法，強調危機當前最重要的是穩住軍心，而不是把無法立即解決的壞消息反覆擴散，否則只會增加恐慌，讓局勢更難收拾。

  • 文章認為藍營內部出現不少究責、譏諷與翻舊帳的聲音，看似關心大局，其實多半只是情緒宣洩，對改善選情幫助有限，甚至可能讓問題擴大。

  • 作者主張選舉如同球賽，前一球失誤固然要檢討，但比賽還沒結束，真正該做的是盤點資源、調整策略、打好下一球，而不是只顧著自責與內耗。

太空人 蔣萬安

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