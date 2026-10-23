公股投資蘇巧慧妹公司大虧 黃國昌：臭不可聞

民進黨新北市長參選人蘇巧慧(中)被指胞妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事期間，該公司獲政府投資及補助。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 黃國昌質疑蘇巧純任曠世智能董事期間獲公股投資與補助，導致帳面虧損，並批監察與主管機關包庇；蘇巧慧陣營則回應一切依法辦理。

民眾黨 主席黃國昌 昨天和國民黨新北市長參選人李四川 競選辦公室主任江怡臻舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事期間，該公司獲政府投資及補助，黃國昌稱這是「臭不可聞的弊案」，也抨擊監察院看到綠營權貴膝蓋就軟。

本報系聯合報報導，蘇巧慧昨未回應，她曾說，「我妹妹不是這間公司的負責人」，所有文件都照規定填具，合法的事情不怕查。

黃國昌表示，民眾黨6月向監察院檢舉，監院至今沒有追究。

黃國昌說，行政院前院長蘇貞昌在2021年撤換配合度不高的前台企銀董事長黃博怡，台企銀和國發會隨即投資曠世智能近4100萬元(台幣，下同，126萬美元)。

黃國昌質疑，曠世智能2018年成立時資本額僅9萬元，蘇巧純2021年成為董事，次年持股占比增至27.7%，每股金額僅0.5元，台企銀及國發基金卻以每股13元購入，合計持股17.44%；這是把國家和納稅人當「盤子」，蘇家發大財。

另據台北中國時報報導，黃國昌質疑蘇巧純擔任曠世智能公司董事期間，該公司獲公股資金投資逾4079萬元，如今公司營運虧損、縮編至8人，依每股3.8元估值計算，公股投資帳面損失約2887萬元，要求國發基金公布當初每股13元的估價依據。蘇巧慧陣營反駁，指相關議題是炒作舊案，強調一切依法辦理。

黃國昌說，曠世智能2024年獲經濟部120萬元補助，蘇巧純卻涉嫌未依《公職人員利益衝突迴避法》揭露與蘇巧慧的親屬關係，民眾黨6月向監察院檢舉，迄今未獲妥善處理。他痛批，無論監察院或經濟部商發署，態度都包庇到底，遇到民進黨權貴家族膝蓋就軟了。

江怡臻則指出，蘇巧純創立「二三無限整合行銷」原有地址，與現今「曠世智能」地址一致；更耐人尋味的是，蘇貞昌創立的「超越基金會」、蘇巧慧丈夫的「韶光電影」與蘇巧純的「二三設計」，都在同棟大樓。依《公司法》第8條，股份有限公司董事即為公司負責人，蘇巧慧要說明為何否認妹妹身分？

蘇競辦回應，只要蘇巧慧民調領先，對手就翻舊案，相關部會早已說明清楚，團隊不隨負面選戰起舞。