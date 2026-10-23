松機遷建 蔣萬安：可保留機坪救災、住宅學校不會拆遷

蔣萬安8日拋出松山機場遷移構想，讓機場及周邊土地轉型AI產業園區。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安提出松山機場遷建構想，主張保留救災後送機坪並以周邊公有地發展AI園區；藍營則借鏡台中水湳經驗力促中央評估，但國安與維安需求仍是關鍵爭點。

台北市長蔣萬安 拋出松山機場遷移議題，內政部 長劉世芳質疑，松機肩負北部與馬祖救災、醫療後送，目前無替代方案，若貿然遷移要到哪裡去？蔣萬安昨回應，很願意與中央討論，空勤總隊救災後送可保留停機坪等空間。台中市議會國民黨團也以台中水湳機場遷至清泉崗經驗，指出機場遷建可讓土地資源重新分配，有效帶動都市轉型與升級，呼籲中央審慎評估松機遷建問題。

本報系聯合報報導，蔣萬安昨出席北北基桃平台會議表示，他很樂意與中央討論問題，包含空勤總隊救災後送等，可以保留相關的停機坪等空間；就像桃園市長張善政所言，不是以現在的條件來看，而是以未來十年的整體條件來看這個事情。

國民黨立委徐巧芯昨與台中市議會國民黨團、台北市議會國民黨團，交流台中水湳機場遷至清泉崗經驗，徐巧芯指出，台中水湳機場同樣曾經是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷建。台中既然能夠透過遷建創造城市轉型的契機，台北也應該積極尋找可行方案。

台中市議會國民黨團書記長李中說，水湳機場遷建清泉崗後，都市得以縫合，市府並在機場遷建後整合腹地與周邊民地進行區段徵收，規畫254公頃水湳經貿園區，全區內設有67公頃中央公園，並配置經貿、文化商業、創新研發、生態住宅等使用分區，被視為台中第二個七期黃金區域。

另據台北中國時報報導，台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，連日引發討論。國民黨立委徐巧芯22日偕同北市議會議長戴錫欽，以及台北、台中議員共同舉行記者會，呼籲中央借鏡台中水湳機場遷建經驗，積極評估松機遷建。不過，國安局長蔡明彥表示，松機是特勤維安重要據點，希望在討論與評估過程中，也要考慮國安需求。

蔣萬安主張未來應遷移松山機場，並在周邊低度開發土地，打造「台北AI廊道園區」。外傳附近住宅、學校恐面臨拆遷，蔣萬安昨特別澄清說，台北市都發局已做過說明，相關規畫完全沒有包含民生社區或三民國小，主要以松山機場及周邊公有土地為開發範圍，同時空勤總隊救災後送，都可以保留相關的機坪等空間。

身兼蔣萬安競總副主委的徐巧芯指出，隨著輝達選擇落腳北士科，台北已跨出發展AI產業聚落第一步，但土地資源有限，若要吸引更多國際科技企業進駐，必須尋找完整腹地。松機遷建雖涉及中央、地方協調，但不能因為困難就放棄，「如果現在開始評估、規畫，需要20年，但若20年後才開始，就是40年。」

戴錫欽也表示，松機遷建並非蔣萬安為了選舉才提出，過去包括前總統陳水扁等跨黨派政治人物都曾提出或討論。

北市議員詹為元則說，遷建可望縫合市區交通與都市空間，串聯內科、北士科及南港等科技聚落，形塑AI產業廊帶；而且若能解除航空限高，也有助於民生社區老屋都市更新。

不過，蔡明彥認為，總統的專機以及相關備援的直升機，都運用首都機場做必要的整備跟起降，希望討論遷移過程，還是要考慮特勤維安需求，畢竟要在台北周邊找到比較適合松機的替代機場，有一定難度。