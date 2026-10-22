沈伯洋提颱風假與股市脫鉤 蔣萬安競辦批搞錯中央與地方權責

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）拋出停班停課與股市脫鉤說法，引發藍營批評。圖為22日參加活動場景。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋主張討論颱風天股市與停班停課脫鉤，遭國民黨批評搞錯中央地方權責；蔣萬安與競辦則強調先防颱、制度需與中央協調。

薔琵颱風來襲，民進黨台北市長參選人沈伯洋 昨提出颱風天股市開盤與停班停課脫鉤的構想，認為北市是金融重鎮，可以討論設立個別標準，引發外界質疑「狀況外」。蔣萬安 競辦批沈搞錯中央與地方權責，國民黨 立委王鴻薇更開嗆，沈伯洋就是一個大外行，只講股市，但股票、外匯市場是連動的，應好好做功課再來談話，不要又鬧笑話。

行政院表示，相關意見持續蒐集中，當前最重要還是防颱整備。

蔣萬安昨上午視察長安抽水站運作時指出，強颱逼近，即刻宣布暫停競選活動，市民安全優於選務，要確保各項防颱工作全面地落實、到位。

沈伯洋昨發行競選文宣「順報」第二期，他表示，台北狀況比較複雜，是金融重鎮且有股市，目前並沒有把股市跟停止上班上課脫鉤，是不是個別要設標準，停班停課時金融機構要怎麼做，值得討論。

股市與颱風假脫鉤說一出，國民黨大酸沈伯洋市政「洋相百出」，難道在沈伯洋眼中，股市賺錢比市民生命安全還重要？

國民黨立委徐巧芯則質疑，19日金管會才到立法院專案報告，沈伯洋為何沒到財政委員會質詢相關部會？若颱風天停班課，卻要求金融市場要正常運作，金融從業人員是否需要冒風雨上班？安全、交易系統、銀行清算等影響，誰要負責？「沈伯洋請提出具體主張，不要嘴巴一直在動去遮掩自己的瞎掰、草包以及政策的出洋相。」

國民黨發言人柳采葳指出，沈伯洋不僅輕忽市民安全，連中央地方權責都搞不清楚，股市交易制度由金管會主管，匯市及銀行相關業務涉及中央銀行等中央金融主管機關，根本不是台北市長說了算。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，沈伯洋是現任立委，民進黨也掌握中央行政權，真想改革，今天就能要求行政院、金管會及勞動部提出完整配套，「當立委不做事，選市長才裝改革」。

蔣萬安回應，提案過去曾討論過，可跟中央好好協調，當前防颱先依現有機制運行。競辦發言人楊沛緰則表示，「沈委員要選市長連權責都不懂？沒做功課顯露出對現行政策的不熟悉，再次出了洋相。」

面對「脫鉤說」遭到外界猛攻，沈伯洋晚間回擊卻將矛頭指向蔣萬安，批評這件事與松山機場遷建蔣願意與中央討論，但跟金管會討論股市卻不行，非常雙標。

薔琵颱風逼近，台北市長蔣萬安（前排右二）視察長安抽水站時，宣布停止競選活動，以防災工作與市民安全為最優先考量。（記者林伯東／攝影）