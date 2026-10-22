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台灣女性競選公職成為常態 紐時：婦女保障名額制度奏效

編譯周辰陽／即時報導
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紐時觀察，台灣透過婦女保障名額制度推動女性參政，如今女性政治代表性位居全球前列，...
紐時觀察，台灣透過婦女保障名額制度推動女性參政，如今女性政治代表性位居全球前列，立法院女性席次占42%，比例為亞洲最高，與北歐國家相當。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐時指出，台灣透過長期婦女保障名額制度推動女性參政，讓女性政治代表性居全球前列，並證明性別配額不僅沒有削弱民主，反而提升候選人競爭力。

紐約時報記者袁莉（Li Yuan）21日在專欄寫道，美國看待台灣，往往聚焦於台灣與中國可能爆發的衝突，或台灣在先進晶片製造領域的主導地位。然而，在「矽盾」背後，台灣不僅是充滿活力的民主社會，也進行了全球歷時最長的政治平權實驗之一。

數十年來，台灣透過婦女保障名額制度推動女性參政，如今女性政治代表性位居全球前列，立法院女性席次占42%，比例為亞洲最高，與北歐國家相當。台灣2016年選出首位女性總統蔡英文，4年後讓她成功連任；2000年以來，也先後選出呂秀蓮與蕭美琴2位女性副總統。

不過，新研究顯示，真正依靠婦女保障名額當選的女性已寥寥無幾。研究性別政治超過20年的台灣大學教授黃長玲表示：「人們經常主張，選舉應該純粹選出最好、最有能力的人。」

但台灣的經驗顯示，「性別配額制度恰恰能讓一個社會真正選出最好、最有能力的人」。她說：「否則，父權體制根本就會把符合資格的女性排除在競爭之外。」

根據政府間組織「國際民主及選舉協助研究所」（International IDEA）數據，選舉性別配額制度自1990年代起逐漸在全球普及，超過130個國家，包括歐洲20多國，已透過憲法、選舉制度或政黨規定，設立女性參選配額。

不過，台灣的婦女保障名額制度起步更早。黃長玲指出，中華民國1946年通過憲法，明訂選舉應保留女性席次，這是始於1920年代的婦女運動與當時中國社會主義思潮共同促成的結果。1949年中華民國政府因國共內戰遷台後，雖然在隨後數十年的動員戡亂時期實施威權統治，地方選舉仍沿用5%至10%的女性保障名額。

1987年台灣開始民主化時，一些女性主義組織曾擔心，婦女保障名額制度可能讓外界認為女性無法憑實力當選，但最終仍決定支持，並在隨後數十年間成功推動4輪重大改革。2002年生效的法律規定，應選4席以上的地方民意代表選區，至少保障1席女性當選名額，促使各政黨招募並提名女性候選人。2030年，保障名額將提高至每3席保障任一性別至少1席，也就是每3席中須至少有1名女性及1名男性。

黃長玲研究2002年至2022年間6個選舉週期的資料發現，女性候選人競爭力大幅提高，需要啟動婦女保障名額的選區，從2002年的31個減至2022年僅4個。如今女性已很少需要依靠保障名額當選，但這項制度對確保女性獲得政黨提名仍至關重要。

如果台灣從未實施婦女保障名額制度，情況會如何？日本提供了相當好的比較對象。日本與中華民國的女性都在第二次世界大戰後取得投票權，選舉制度也相似，但日本從未設立女性保障席次，如今女性僅占眾議院席次的15%。美國國會女性席次則占28%，在全球國家立法機構女性議員比例排名中位居第84名。

精華 FAQ

  • 因為台灣長期實施婦女保障名額制度，讓女性在國會與地方政治中持續增加代表性，如今立法院女性席次達42%，位居亞洲最高，並與北歐國家相當。

  • 黃長玲的研究發現，2002年至2022年間需要啟動保障名額的選區從31個降到4個，顯示女性候選人競爭力大增；制度如今更重要的功能，是促使政黨提名女性。

  • 台灣案例顯示，性別配額可打破父權體制對女性參選的排除效果，讓更多合格女性進入競爭；相較之下，日本未設保障席次，女性國會比例仍明顯偏低。

紐約時報 呂秀蓮 蔡英文

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