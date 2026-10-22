我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

新聞評論／卓榮泰大白話：蔣市政不變 賴國政亂變

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章借卓榮泰談話反批民進黨，認為松山機場遷移、能源、兩岸與憲政等議題皆顯示賴政府立場反覆，反而凸顯蔣萬安施政穩定。

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移議題，民進黨集體「唱反調」。行政院長卓榮泰近日宣稱，蔣市長若連任，「我跟大家保證，以後的4年跟以前的4年一模一樣」，一樣喝鮮奶、輝達會進來、大巨蛋已經在，「松山機場還是在」。台北市這四年的進步，連民進黨都耳熟能詳，卓揆這番話更不證自明：卡住松機遷移的不是蔣市府，而是賴政府。

松機遷移不是憑空飛來，早在桃園機場興建前，政府就討論過類似計畫。1995年，台北市長陳水扁公開表示，「松山機場絕對要遷，只是時間早晚的問題」，並成立松機遷建評估小組。30多年來，民進黨所有台北市長候選人都持同一主張；前市長柯文哲也坦言考慮遷移，卻因國防部始終未明確說明松機的軍事必要性而卡住。由此可知，民進黨嘴巴喊了幾十年，但拿到中央政權後就忘光光，把松機對首都發展的障礙拋在腦後。

選戰當前，卓榮泰卻說溜了嘴，他的話洩漏了中央「卡蔣」的心機，要讓蔣萬安的政見無法兌現。但卓揆越是想臭蔣萬安，反而越替蔣市府背書，承認鮮奶、輝達、大巨蛋都是其政績。市民也沒忘記，民進黨當年如何抵制大巨蛋、唱衰鮮奶政策，一度還想把輝達總部移到外縣市。如今，這些成為多數市民有感的政績，民進黨卻開始眼紅了。

蔣萬安明明做了很多事，民進黨卻硬拗他一事無成，這就是選舉花招，跟它高談遷松機卻無意真推動一樣。事實上，卓榮泰酸言貶抑鮮奶、輝達總部、大巨蛋等政策，不也是在羞辱台北市民？卓榮泰嘲諷蔣萬安一成不變，但拿同一標準檢驗賴政府，變與不變間，人們又看到了什麼？立院通過的法案，賴政府卻用「不副署」手段杯葛，除了僵固守舊，更是破壞憲政。以長者健保免費的政策為例，賴總統稱讚屏東作法「妥當」，卓揆卻批評立院法案違憲，政府的標準何在？再如，賴政府想要重啟核能，又不願承擔推翻蔡總統「非核家園」的罪名，就把依法執行的責任推給國會，說法與做法顛三倒四。癥結在，經濟民生所需的缺電問題，政府到底要不要解決？

再看兩岸關係。蔡英文主張維持現狀，但現狀卻被賴總統破壞殆盡；兩岸情勢陷於險峻，不少外媒和智庫都對台海兵凶戰危提出警告。相形之下，美國總統川普和中國國家主席習近平頻頻會面，白宮不斷延宕對台軍售進度；賴清德卻仍不知調整美中台三邊關係，一味讓台積電、中油加碼對美投資。這種一廂情願的作法，將把台灣帶到哪裡？民進黨唯一不變的，就是它好鬥的狼性。賴總統期許台灣成為「山巔之城」，其操作卻讓台灣愈來愈像「顛倒之國」。

蔣萬安認為，松機遷移後，離島病患可搭透過直升機加高鐵等「綠色通道」，協助搶救。綠營側翼卻斷章取義，扭曲成「蔣主張離島可搭高鐵後送」。所謂「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，積非成是的造假抹黑，示範了什麼民主精神？民進黨傾全黨之力「毀蔣」，目標不只為市長選戰，而是要將賴總統2028可能的假想敵提前殲滅於灘頭。

卓榮泰一句「4年一模一樣」，原想嘲諷蔣萬安，卻反倒點出政策穩定的價值：值得堅持的事，不必為變而變。反觀賴政府，從憲政爭議、兩岸關係，到能源、松機、健保等政策立場反覆，毫無信念。民進黨昔日高舉民主與進步，卻因迷戀權力而逐漸變形，價值說變就變。民眾該問的，不是蔣市長4年後施政會不會改變，而是民進黨究竟還有什麼原則能始終如一？（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 文章認為這句話原本想嘲諷蔣萬安，實際上卻反而替台北市政背書，證明鮮奶、輝達、大巨蛋等政策已成為市民有感的成果。

  • 作者主張松機遷移並非蔣市府阻擋，而是中央與賴政府沒有真正推動，還透過政治操作讓蔣萬安的政見難以兌現。

  • 文章批評賴政府在憲政、兩岸、能源與健保等議題上立場反覆，既想重啟核能又不願承擔責任，顯示缺乏一致原則與治理方向。

卓榮泰 蔣萬安 陳水扁

上一則

陸生PO「手捏賴清德」照片遭台驅逐 國台辦：借題發揮

下一則

作案40年…才說無力再犯 67歲慣犯爬8樓行竊 又交保了

延伸閱讀

松機遷移／全面圍蔣 民進黨棄守30年神主牌

松機遷移／全面圍蔣 民進黨棄守30年神主牌
蔣萬安秀公文：遷松機3年前已提 非臨時起意選舉操作

蔣萬安秀公文：遷松機3年前已提 非臨時起意選舉操作
整理包／蔣萬安拋遷松山機場 民進黨吵翻天 到底誰昨是今非

整理包／蔣萬安拋遷松山機場 民進黨吵翻天 到底誰昨是今非
新聞眼╱遷松機…蔣萬安以魔法抗魔法 檢視綠是否「逢蔣必反」

新聞眼╱遷松機…蔣萬安以魔法抗魔法 檢視綠是否「逢蔣必反」

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
大陸國台辦發言人張晗21日主持記者會。記者陳湘瑾／攝影

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的中國男星張凌赫，近日申請來台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第18屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

張凌赫赴台申請遭拒 陸委會：他曾多次PO文貶損台灣地位

2026-10-21 11:13

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫