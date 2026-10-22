黑白集／洋流「超英趕美」 沈伯洋還戀棧立委？

民進黨台北市長參選人沈伯洋還戀棧立委？（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以諷刺筆法質疑沈伯洋民調暴增的可信度，並對其政治聲勢、未來參選走向及是否續任立委提出反問。

這次選舉最受注目的現象，非「洋流」莫屬。近日傳出沈伯洋 民調大勝蔣萬安 17個百分點，厲害到這地步，就有點匪夷所思了。這個數字，漂亮到連綠營人士都難以置信。民進黨新媒體中心主任便直言，沈伯洋在網路社群仍面臨逆風，負面聲量遠高於正面聲量。

根據一向可靠的媒體民調，沈伯洋5月的民調仍落後蔣萬安28個百分點，最近差距已拉近為個位數。但曹興誠 出資的機構所做的民調，沈伯洋卻已反超17個百分點，從負到勝一口氣追趕45個百分點，真是神奇的小子！稱之「超英趕美」，還不足以形容。

更驚人的是，連傳統藍營票倉的信義、大安等區，在此民調中均遭洋流全面輾壓。這就令人好奇：台北市民的認同為何出現大轉彎？專家的解釋是，洋流沸沸揚揚，引發中間選民及藍白陣營的「沉默螺旋」；大家拒絕表態的結果，便造就「藍區淪陷」的假象。

洋流以洶湧之勢逆襲蔣萬安，青鳥們奔相走告，歡呼「台北人終於醒了！」但接下來要傷腦筋的，恐怕是民進黨了。如果沈伯洋如此魅力無法擋，兩年後由他代表爭逐總統寶座，應該比賴清德更十拿九穩吧？尤其，沈伯洋若覺得自己已經站上顛峰，勝券在握，那他稍早猶豫著不肯辭去立委職務，現在應可以放手一搏了吧！都超英趕美了，還戀個什麼棧！（轉載自聯合報）