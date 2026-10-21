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台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

記者陳宏睿／台中即時報導
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台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

命理師楊登嵙以面相推估2026台北市長選戰，認為蔣萬安因本命年與施政成績仍有壓力，但目前略勝沈伯洋；勝負關鍵在市政表現、危機處理與政策說服力。

2026年台北市長選戰，尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安今年逢馬年本命年，被譽為台中「國師」的命理師楊登嵙，以面相學分析，蔣萬安額頭高有智慧、親和力強，民進黨參選人沈伯洋則眼神銳利、口才佳，綜觀兩人面相，目前蔣萬安小贏沈伯洋。不過他也提醒，本命年變動大、壓力重，蔣萬安若幫外縣市輔選太多，恐反讓自己的台北選情扣分。

針對蔣萬安，命理師楊登嵙分析，蔣萬安1978年出生、生肖屬馬，今年丙午馬年正值本命年，象徵變動大、壓力重。他說，民間常說「本命年不是一定不好，而是大起大落」，若基礎穩固，也可能有重大成就。蔣萬安天庭飽滿有智慧，眉眼柔和、親和力強，能爭取較高選票；性情溫和、情緒穩定，但危機處理時需展現更強勢的氣勢。

至於沈伯洋，楊登嵙指出，沈伯洋1982年出生、生肖屬狗。他眼神銳利、眉勢明顯，思考與分析能力強；牙齒整齊，說話清晰、邏輯明白，在簡報、談判場合具說服力；人中長，口才好，優勢在議題戰與論述戰，但提出主張前最好先經團隊討論演練。

楊登嵙認為，蔣萬安能否連任，關鍵在於市民是否感受到交通、公共建設、托育及社福等施政成果，以及校園食安事件的危機處理；沈伯洋能否勝選，則取決於他以「HEART」為主軸的五大政策願景是否具體可行，能否讓選民相信其治理能力。

楊登嵙是台中市名門命理教育協會創會理事長，過去曾在2018年九合一大選前預測六都市長當選名單，2022年台北市長選舉也在開票前2年以姓名學預測蔣萬安當選，因而被網友譽為台中「國師」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。(聯合報系資料照)
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）。(聯合報系資料照)

台北市長蔣萬安。(聯合報系資料照)
台北市長蔣萬安。(聯合報系資料照)

精華 FAQ

  • 楊登嵙認為蔣萬安額頭高、眉眼柔和，顯示有智慧且親和力強；沈伯洋則眼神銳利、眉勢明顯，口才與分析能力佳，適合議題戰與論述戰。

  • 因為蔣萬安1978年出生、屬馬，今年是丙午馬年本命年，代表變動大、壓力重。命理師提醒他若過度替外縣市輔選，可能反而讓台北選情扣分。

  • 蔣萬安能否連任，關鍵在交通、公共建設、托育與社福等施政成果，以及校園食安危機處理；沈伯洋則要證明HEART政策願景具體可行，讓選民相信治理能力。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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