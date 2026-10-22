部長淪輔選大將？ 衛福部砸近億蘭嶼免費健檢 還擬設部醫

衛福部長石崇良。（記者廖靜清／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 衛福部宣布投入9121萬元推動蘭嶼免費健檢，並評估設置部立醫院，但此舉被質疑與選戰有關，資源配置是否符合整體醫療需求也引發爭議。

衛福部長石崇良昨於台東宣布，將以9121萬元（台幣，下同，約281萬6723美元）經費提供蘭嶼鄉居民、核廢料貯存場工人及實際居住蘭嶼者免費健檢，項目多於現有公費成人健檢，納入腫瘤 指標。此外，當地醫療資源缺乏，將由政府介入，由公益角度出發，設置部立醫院為最優先考量。

不過，藍白主張放寬65歲以上長者綜合所得稅率未達20%者全額補助健保費遭到質疑，政院卻拍板在僅5300人的蘭嶼小島籌設部立醫院，讓人質疑執政黨究竟是依照整體醫療需求配置資源，還是在選戰中濫開支票。

石崇良昨出席台東縣政府「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」記者會表示，這項計畫具有指標性意義，不只讓居民接受健康檢查，更將健康照護延伸至家庭及後續管理，建立從個人到全家的連續性照護模式。

記者會大合照時，石崇良拿著「健康台灣」手牌，站在一旁的民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩則持著「離島照護、一個都不能少」手牌，台東縣長饒慶鈴則在石崇良的另一側，手牌上寫著「全人全家、永續照護」。

對於這項計畫，衛福部照護司將功勞歸給陳瑩，副司長陳青梅表示，「蘭嶼居民健康檢查全人照護計畫」係應陳瑩而推動，11月1日起免費提供當地民眾於衛生所及本島配合醫療院所接受篩檢。經費來源為經濟部編列9121萬元預算，由衛福部負責執行，台東馬偕醫院11月1日起派20位醫療人員，輪班駐蘭嶼鄉衛生所為民眾篩檢。

此外，陳瑩提出在蘭嶼設立醫院等政見，衛福部則全力支持。陳青梅指出，蘭嶼居民總數僅5300人，設立一所完整醫院不敷成本，須由政府介入，由公益角度出發設置，目前部立醫院為最優先考量，醫福會持續規畫於蘭嶼設立一家部立醫院。

在野黨祭出老年人免繳健保費修法，衛福部長石崇良以每年額外支付400億元為由，認為破壞健保體制與世代公平；昨在台東縣則宛如輔選大將，把球做給民進黨台東縣長參選人陳瑩，除宣布近億元蘭嶼免費健檢計畫，另計畫在人口五千多的蘭嶼籌建部立醫院，似乎忘了興建及營運一所部立醫院，經費恐需數十億元。

藍白上周主導老人福利法修法，放寬65歲以上長輩綜合所得稅率未達20%者全額補助健保費，民進黨以健保公平性、財源負擔等理由提出疑慮，然而，行政院卻拍板在僅5300人的蘭嶼小島籌設部立醫院，讓人質疑執政黨究竟是依照整體醫療需求配置資源，還是在選戰中濫開支票。