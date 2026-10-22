破釜沉舟 蔣萬安：連任做好做滿 11月12日請假轉選戰模式

台北市長蔣萬安21日赴議會專案報告，受訪時和議會答詢都堅定表態「未來4年會做好做滿」，力拚連任。（記者胡經周／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在選戰升溫下明確承諾連任後做滿4年，並於11月12日請假投入選戰，藍營則動員助攻、強打政績與未來規畫。

選戰倒數時刻，台北市長蔣萬安 昨天首度明確表示，連任後一定「做好做滿」，未來4年一定比第一任4年做得好，「我有信心會贏」，民進黨 從總統、行政院長到基層全面動員，重兵集結在台北市，他呼籲支持者幫忙催票、拉票、顧票，11月12日將請假，從市政模式轉換為選戰模式。

蔣萬安近日接受電視專訪，一再強調「沒在想2028」、「一定會支持國民黨 最強候選人」，卻始終沒說死「做滿4年」，成為輿論焦點。蔣萬安昨赴議會備詢，不只媒體追問，議員也關切，他堅定表示，「我一定會將接下來4年的任期做完，而且不只是做完，一定會比我第一任4年還要做得更好。」

蔣萬安說，選戰到最後階段本來就會非常激烈，他就是加緊腳步，持續爭取市民認同，利用各種機會說明4年成績，還有未來規畫AI園區、解決交通問題、都市更新政見，爭取民眾認同，民眾檢視的就是政績，到底4年來生活有沒有改變。

身為主帥的蔣萬安赴議會備詢，北市五名國民黨立委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆昨扮演蔣分身，赴大安區白蘭市場拜票。羅智強強調，台北隊不會讓蔣萬安孤軍奮戰。

羅智強說，蔣萬安在選舉中遭鋪天蓋地霸凌跟攻擊，很多民眾心疼不捨，甚至有支持者拉著他的手說，看到蔣萬安不斷被霸凌，難過到哭出來。昨天是第一場，接下來會持續走遍台北各地社區、市場，傳達蔣萬安4年的市政成果，以及對未來台北願景的擘畫。

台中市長盧秀燕昨自日本沖繩返台，接任蔣萬安競總主委的她被問及選戰策略，她表示，蔣萬安畢竟是現任市長。蔣萬安要到11月12日才會開始請假，這段時間總部的工作，就是要分擔選務行程和工作。

相較蔣萬安明確表態「未來4年做好做滿」，民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到會不會辭去立委？他回稱，蔣萬安怎麼展現決心，跟自己怎麼展現決心完全沒有關係，「我的決心從出生到現在都沒有變過。」

評論指出，首都市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨首度明確表示，連任後一定「做好做滿」。意味著無論過去藍營內部對蔣有多少迎向2028年總統之路的期待，蔣都必須將自己「歸零思考」，畢竟北市之戰牽動全台，不容閃失，唯有破釜沉舟，才能帶領藍營打贏2026年這場仗，帶動北市和全台選情「逆洋流而上」。

蔣萬安昔日被媒體封為「藍營太陽」、「國民黨少主」，綠營「射日」企圖可說路人皆知。蔣萬安應趁早撕下過去的政治標籤或印記，專注2026年選戰，一切打掉重練，才能找回自己。「少康戰情室」主持人趙少康專訪時感嘆，「一看資料才知道，原來蔣萬安做這麼多事」，這也反映藍營內部期待，蔣萬安打出政績組合拳，壓制沒有執政經驗的認知作戰高手。

蔣萬安下定決心，藍營已視北市選舉為唇亡齒寒之戰，不讓蔣孤軍奮戰，國民黨全面上緊發條，下周蔣萬安競總成立，「禿子、燕子、漢子」合體再現，加上六縣市等藍白連線，要撬開如今藍營選民的「沉默螺旋」，全面反擊。

遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安22日赴議會專案報告，呼籲中央現在就要啟動。北市5名國民黨立委代替蔣萬安赴大安區白蘭市場拜票。（記者洪子凱／攝影）