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張善政看洋流：想到去年大罷免 選民激情過後會回歸理性

台灣新聞組／台北22日電
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國民黨桃園市長張善政爭取連任。（本報資料照片）
國民黨桃園市長張善政爭取連任。（本報資料照片）

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文章摘要整理：

台北市長選戰升溫，張善政以去年大罷免潮比擬綠營攻勢，蔣萬安則動員藍營要角與北北基宜桃竹聯防，同時綠營也為辯論布置總統級幕僚。

台北市長選戰升溫，國民黨立委昨天合體幫忙台北市長蔣萬安掃街。桃園市長張善政昨表示，綠營帶起的「洋流」現象，讓他聯想到去年的大罷免潮，雖讓藍營感到焦慮，但投票結果證明，多數選民在激情過後仍會回歸理性。

選戰倒數，民進黨洋流來襲，台北市長蔣萬安下周一將成立競選總部。蔣萬安昨天在臉書貼文號召「台北安可，非你不可」，預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安」。藍營指出，台北市長選戰牽動全台，這場活動將吹響對抗洋流的反攻號角。

蔣萬安表示，光復連假10月26日下午2時，競選總部成立大會將在敦化國中登場，當天「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜、「禿子」立法院長韓國瑜都會到場，三子再度合體力挺。其中，盧秀燕身兼蔣萬安競總主委，當天還預計會有3名「神祕嘉賓」到場助選，他請大家期待，從預先透露的虛擬影像分析，可能是2男1女。

蔣萬安也預告，桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安及宜蘭縣長參選人吳宗憲將共同串聯，展現北北基宜桃竹6縣市攜手合作決心。另外，今天北北基桃市政交流平台市長級會議在桃園登場，以實際行動展現區域聯盟合作成果。

「面對再多的政治攻擊，我們不退縮、不停下腳步。」蔣萬安說，好的市政建設必須持續推進，台北的進步更需要大家共同努力，10月26日邀請大家一起站出來，以行動支持市政進步與良善的政治環境。

台北市長電視辯論會月底登場，據了解，民進黨台北市長參選人沈伯洋前天密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺及行政院政務委員馬永成，形同端出「總統級」幕僚陣容，力拚翻轉首都。

據了解，此次辯論由沈的競選總幹事吳思瑤督導，前天會議主要鎖定辯論攻防與議題定錨，請來的策士包括長年主掌總統府文宣系統的張惇涵與黃重諺；馬永成則是前總統陳水扁軍師，日前更在行政院會和蔣萬安交鋒松機議題。

精華 FAQ

  • 張善政認為，綠營掀起的「洋流」雖會讓藍營感到焦慮，但可聯想到去年大罷免潮。從投票結果來看，他強調多數選民在激情過後，最後仍會回到理性判斷。

  • 蔣萬安預告10月26日競總成立大會將在敦化國中舉行，盧秀燕、侯友宜與韓國瑜都會到場，形成「三子合體」。此外，現場還會有3名神祕嘉賓助選。

  • 藍營透過北北基宜桃竹6縣市串聯，並以市政交流與競總活動強化攻勢；綠營則讓沈伯洋密會張惇涵、黃重諺與馬永成等人，提前鎖定辯論攻防與議題定錨。

張善政 蔣萬安 國民黨

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