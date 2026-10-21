沈伯洋大贏17%？柯文哲酸包裝太多 引金剛經開示蔣萬安

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮輔選，對於台北市長最新民調，引「金剛經」開示。(記者王燕華／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長民調顯示蔣萬安落後沈伯洋17%，柯文哲批評對手包裝太多並引用金剛經勸蔣萬安專注表現，黃國昌則質疑民調被炒作成競選工具。

信民協會昨公布台北市長選舉民調，現任市長蔣萬安 落後對手沈伯洋 17個百分點，引發熱議，藍營大酸要沈快辭立委。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲 說這場選舉包裝太多了，拿沈伯洋一年前言行對照，會很驚訝這是同一個人嗎？籲蔣靜下心把做過的好好講出來就好。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌今天到花蓮為黨籍候選人輔選，媒體詢問對台北市長選舉民調看法，柯文哲笑仿金剛經句法說「洋流非洋流，是名洋流」，表示洋流並不是洋流，它只是名字叫做洋流。

柯說，拿沈伯洋一年前那些錄音錄影、講話的神情，跟現在對上，會很驚訝這是同一個人嗎？是，他是同一個人，只是包裝換了，所以說洋流非洋流，是名洋流，「這包裝太多了」。

他也向台北市民說「應無所住而生其心」，不要有什麼事先的既定念頭，就按照他們實際做的來討論，「 you are what you do， you are not what you say」，要從你做什麼來評斷這個人，不是你講什麼來評斷這個人，並再次引金剛經說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮輔選，對於媒體詢問台北市長最新民調表示看法。(記者王燕華／攝影)

對於與沈伯洋的民調差距拉近，柯文哲建議蔣萬安「靜下心來，就是把你做過的好好講出來，這樣就好了啦」。

黃國昌說，他不是做民調的人難評論，認為民調就是各個陣營大家參考就好，在媒體上面炒作，讓他感覺到「這到底是民調還是選舉競爭工具？」