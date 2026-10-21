我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？ 醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

沈伯洋大贏17%？柯文哲酸包裝太多 引金剛經開示蔣萬安

記者王燕華／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮輔選，對於台北市長最新民調，引「金剛經」開示。...
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮輔選，對於台北市長最新民調，引「金剛經」開示。(記者王燕華／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長民調顯示蔣萬安落後沈伯洋17%，柯文哲批評對手包裝太多並引用金剛經勸蔣萬安專注表現，黃國昌則質疑民調被炒作成競選工具。

信民協會昨公布台北市長選舉民調，現任市長蔣萬安落後對手沈伯洋17個百分點，引發熱議，藍營大酸要沈快辭立委。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲說這場選舉包裝太多了，拿沈伯洋一年前言行對照，會很驚訝這是同一個人嗎？籲蔣靜下心把做過的好好講出來就好。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌今天到花蓮為黨籍候選人輔選，媒體詢問對台北市長選舉民調看法，柯文哲笑仿金剛經句法說「洋流非洋流，是名洋流」，表示洋流並不是洋流，它只是名字叫做洋流。

柯說，拿沈伯洋一年前那些錄音錄影、講話的神情，跟現在對上，會很驚訝這是同一個人嗎？是，他是同一個人，只是包裝換了，所以說洋流非洋流，是名洋流，「這包裝太多了」。

他也向台北市民說「應無所住而生其心」，不要有什麼事先的既定念頭，就按照他們實際做的來討論，「 you are what you do， you are not what you say」，要從你做什麼來評斷這個人，不是你講什麼來評斷這個人，並再次引金剛經說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮輔選，對於媒體詢問台北市長最新民調表示看法。(記者...
台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮輔選，對於媒體詢問台北市長最新民調表示看法。(記者王燕華／攝影)

對於與沈伯洋的民調差距拉近，柯文哲建議蔣萬安「靜下心來，就是把你做過的好好講出來，這樣就好了啦」。

黃國昌說，他不是做民調的人難評論，認為民調就是各個陣營大家參考就好，在媒體上面炒作，讓他感覺到「這到底是民調還是選舉競爭工具？」

精華 FAQ

  • 信民協會公布的台北市長選舉民調顯示，現任市長蔣萬安落後對手沈伯洋17個百分點，因差距明顯而引發藍營熱議，甚至出現要沈伯洋辭立委的聲音。

  • 柯文哲認為這場選舉包裝太多，拿沈伯洋一年前的言行對照現在會很驚訝，並建議蔣萬安靜下心，把自己做過的事情好好講出來即可。

  • 黃國昌表示自己不是做民調的人，不方便評論細節，但認為民調應只是各陣營參考，若在媒體上被過度炒作，反而會讓人質疑它是不是選舉競爭工具。

沈伯洋 柯文哲 蔣萬安

上一則

被問對戰沈伯洋「贏局賭到輸局？」蔣萬安：有信心會連任

延伸閱讀

台北市長選情變了 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下「洋流」

台北市長選情變了 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下「洋流」
台北市長最新民調／沈伯洋支持度50.3% 大勝蔣萬安17個百分點

台北市長最新民調／沈伯洋支持度50.3% 大勝蔣萬安17個百分點
蔣萬安民調輸沈伯洋17% 魏平政自嘲：沒想到輸得比我還多

蔣萬安民調輸沈伯洋17% 魏平政自嘲：沒想到輸得比我還多
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到