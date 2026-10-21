被問對戰沈伯洋「贏局賭到輸局？」蔣萬安：有信心會連任

無黨籍議員徐立信今天在議場，送蔣萬安他的文宣環保袋，並將一張寫有「勇」的字放進環保袋，稱要將市長最欠缺的勇氣裝在環保袋，送給蔣萬安市長。(記者林麗玉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長蔣萬安赴議會備詢，面對議員追問與沈伯洋對戰選情、是否可能落選等話題，強調對連任有信心，也回應反虐童活動與幼兒園招生爭議。

台北市長蔣萬安 今赴議會專案報告，蔣與對手沈伯洋 的選情成選戰焦點，無黨籍議員徐立信拿前立委沈富雄的評論「蔣萬安有可能落選？」問蔣「有沒有想過若選輸問題出哪裡？會不會去凱道抗議？」蔣一句話回應「我有信心會連任。」

下一棒國民黨 議員汪志冰則笑稱，沈大老受到大家尊重，不過他每次選舉預估都是反指標。

蔣萬安今天赴議會專案報告，徐立信聚焦蔣萬安與對手的選戰選情，徐說，他過去曾提醒過蔣萬安「沈伯洋是最強對手」，當時蔣一笑置之，不過現在民調，蔣從「贏局賭到輸局？」問題出在哪裡？

蔣萬安說，選戰本來就是到最後階段會非常激烈，對他來講，當然就是加緊腳步，持續把握最後時間爭取市民認同，用包括今天質詢等機會說明四年成績，還有未來規畫AI園區、解決交通問題、都市更新政見，爭取民眾認同，「民眾檢視的就是政績，到底四年來生活有沒有改變。」

徐立信也用台語質詢問蔣，先前發邀請卡邀蔣17日出席反虐童上凱道，為什麼蔣萬安沒有出席？只派林奕華副市長去，是不是沒有勇氣面對？蔣萬安說，日前議員也有邀請他與家長面對面見面，他也和家長見面了，提出的建議也採納，也接受陳情，我都願意與家長見面。

徐立信質疑「蔣萬安要求市民11月28日要有勇氣站出來力挺投下一票，但要有勇氣的是蔣萬安？因蔣夏莉絲幼兒園的感謝信及照片竟變成對方招生廣告？對家長是否要公開道歉？蔣重申，他是對辛苦付出的教保員感謝，徐質疑被當成招生管道，蔣強調他沒有同意被拿來招生。

徐今也在議場送蔣萬安他的文宣環保袋，並將一張寫有「勇」的字放進環保袋，稱要將市長最欠缺的勇氣裝在環保袋，送給蔣萬安市長。