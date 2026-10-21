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松山機場遷建 柯文哲舉大巨蛋示警蔣萬安：不要低估民進黨無恥程度

記者王燕華／花蓮即時報導
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民眾黨創黨主席柯文哲今天回應松機遷建議題，認為這是總統級的題目，中央與地方要坐下...
民眾黨創黨主席柯文哲今天回應松機遷建議題，認為這是總統級的題目，中央與地方要坐下來談。（記者王燕華／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

柯文哲重申松山機場遷建需中央與地方共同討論，因牽涉國防安全、離島交通與醫療後送等關鍵功能，並警告蔣萬安注意中央可能的阻力。

台北市長蔣萬安昨天接受專訪時，對於松山機場遷建，表示可以跨黨派一起來討論。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲也曾提出相同議題，柯說，這是總統級題目，涉及國防安全、台灣本島與外島交通樞紐等考量，頁中央或地方一起坐下來討論。

柯文哲今天到花蓮輔選，被問到蔣萬安有意跨黨派串連推動松山機場遷建一事，柯說，松機遷場他2014年選台北市長就已經提出來過，這是一個需要討論的題目，但問題不在於松山機場遷走，而是若遷走，目前的功能如何處理，這包括離島交通、離島後送醫療，還有台北到桃園的接駁要怎麼處理等。

柯文哲說，機場捷運線中間停太多站，已經失去原有功能，且從台北火車距離要走蠻遠的；還有一個問題沒有解決就是國防的需要，到底松山機場在國防上有什麼需要，即使他當市長時也沒辦法看到那一部分資料，若它在國防上有需要，那今天講一大堆都沒有用，因為就是有國家安全的考量。

柯文哲的結論是，松機遷建是總統級題目，涉及台灣國防安全考量，還有本島與外島交通樞紐等，不是只有找幾個以前當過市長或選過市長坐下來討論，也不是跨黨派，而是必須中央跟地方一起坐下來討論。

最後柯舉大巨蛋為例提醒蔣萬安「不要低估民進黨無恥的程度」。柯說，「理論上大巨蛋在我任內就可以開幕了」，但就是被時任行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇，一個印章卡在那裡1年10個月，就是硬給你卡。

精華 FAQ

  • 柯文哲認為松山機場遷建是總統級題目，不是單靠幾位前市長或曾參選者就能決定，必須由中央與地方一起坐下來討論，才能處理國安與交通等核心問題。

  • 柯文哲強調，重點不只是機場搬不搬，而是搬走後原本功能怎麼接續，包括離島交通、離島後送醫療，以及台北到桃園的接駁安排，這些都要先有完整配套。

  • 他以大巨蛋為例，表示理論上早可開幕卻被中央卡了1年10個月，藉此提醒蔣萬安不要低估民進黨的阻力，暗示重大建設推動常會遇到政治與行政掣肘。

柯文哲 民進黨 蔣萬安

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