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一人拉全黨現變全黨救一人？蔣萬安須闢謠+政績破圈

記者楊正海林麗玉／台北21日電
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台北市長蔣萬安接受年代「新聞面對面」專訪，表示隨著選戰的白熱化，情勢確實變化很快...
台北市長蔣萬安接受年代「新聞面對面」專訪，表示隨著選戰的白熱化，情勢確實變化很快。（取材自網路直播畫面）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安面對選戰升溫，坦言情勢已與4、5月不同，將以政績、人品與全面闢謠、陸空戰並進，爭取中間選民與基本盤。

台北市長蔣萬安今接受年代新聞面對面主持人謝震武專訪，針對原本是一人要拉全黨，現在感覺是全黨要去救1人？蔣萬安說，現在整個局勢變化，希望所有支持者感受到，現在非常危急，跟4、5月的時候不同。

謝震武問，原本蔣萬安的設定角色，是除了台北市本命區要打贏，必須把光環外溢到新北市和高雄市，但現在這個任務有達到嗎？還是現在已經是要先把台北顧好，無暇顧及其他，上次藍拿下15個縣市，綠營只有5個，現在會不會覺得整體不是這麼樂觀？

蔣萬安說，隨著選戰的白熱化，確實變化很快，跟當時上半年4、5月的時候，完全不同，「這我們必須承認」。但對於整體選舉的形勢，對各參選人，都還是很有信心。

主持人追問，如何把支持者的熱情激發出來？蔣萬安說，對所有市民，不管是藍營的支持者，還包括很多中間選民，對中間選民來講，看的第一個是政績、實績。第二個是個人特質，人品的問題。相信所有市民來仔細檢視這四年來，台北市哪些地方改變了，「我相信完全經得起檢驗」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今年5月被提名時，就開始上各種媒體專訪，其中知名製作人王偉忠專訪突破400萬點閱，被視為「破圈」起點，吸引許多原本不認識他的選民關注，接著上聯合報與「少康戰情室」合辦專訪，也1天內突破百萬點擊，並利用個人及媒體各種直播，轉播掃街人潮洶湧行程「陸戰轉空戰」。

同一時間，蔣萬安因須肩負市政，甚至今年9月沈伯洋勤跑媒體專訪和掃街，造出「洋流」熱潮時，蔣還專注在議會總質詢，也讓蔣萬安感嘆，無法像沈伯洋24小時都參與選舉。

不過，如今在選戰最後交鋒，蔣陣營已定調兩大「破圈」路線，其一是全面闢謠，青鳥利用Threads等演算法不斷製造砍樹、鼠患和食物中毒等市政謠言，讓蔣頻頻挨打，隨北市藍營立委「五虎將」進駐，闢謠大隊將在媒體、社群撥亂反正，讓選舉走向正軌。

第二是陸空戰並進，陸戰全面勤跑，穩住藍營基本盤，空戰也會上各種媒體專訪，闡述過去4年端出的政績，以及接下來的市政牛肉；藍營立委也會打團體戰接力宣傳，凸顯蔣有政績、沈只有人設。

兩條路線盼喚起選民對蔣萬安記憶：有遠見、正派溫暖、敦厚正直的好市長。

精華 FAQ

  • 他承認選戰白熱化後局勢變化很快，與4、5月時完全不同，並呼籲支持者感受到現階段非常危急，但對整體選情仍保有信心。

  • 他認為中間選民最先看的是政績與實績，其次是個人特質與人品，並強調台北市4年來的改變經得起市民仔細檢驗。

  • 陣營規劃兩條路線：一是全面闢謠，反擊社群上關於砍樹、鼠患與食物中毒等市政謠言；二是陸空戰並進，透過掃街、專訪與立委接力宣傳政績。

民進黨 蔣萬安

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