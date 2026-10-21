親綠民調輸沈伯洋17百分點 蔣萬安喊話支持者 現在非常危急

對於民進黨台北市參選人沈伯洋民調贏17%，台北市長蔣萬安（圖）表示，局勢變化快速，希望支持者感受到情勢危急。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 信民兩岸研究協會公布台北市長民調，沈伯洋領先蔣萬安17個百分點，蔣萬安則呼籲支持者正視危機並強調以政績爭取認同。

九合一選戰倒數一個多月，被指親綠的信民兩岸研究協會昨公布台北市長最新民調 ，民進黨沈伯洋 支持度為50.3%、國民黨蔣萬安 支持度為33.3%。蔣萬安昨晚接受律師謝震武專訪，表示，整個局勢變化快速，希望所有支持者感受到現在非常危急。

這份民調公布的資料顯示，受訪者傾向泛綠為37.5%，泛藍為28.4%，另外白營為5.4%。負責問卷設計與分析的戴立安承認，這次民調的藍綠傾向比率都比較高，但他認為這代表選情熱，而不是所謂「藍營抽得少、綠營抽得多」。

蔣萬安昨上謝震武「新聞面對面」節目專訪，面對多位犀利名嘴，被視為「破圈受訪」。蔣萬安說，每天媒體提各項議題受訪，還有跟不分黨派議員、里長溝通；他不分顏色，傾聽市民意見。媒體追問「每天破圈」是破了什麼圈，能否讓綠營支持者轉向肯定？他說，（市政）本就不分顏色和政黨，就是持續穩健一步一腳印爭取市民認同，用政績說話。

節目中，謝震武直球對決開場，要蔣萬安說明背稿、問A答B、局處長質詢護駕等質疑。蔣說，議員質詢是即問即答，沒有局處首長護駕，很多問題他已經回答很清楚，但還是被說反反覆覆。他也說，首長對業務熟悉可補充細節，市長就答政策大方向，在立法院，行政院長也由各部會首長協助答詢。

謝震武和其他名嘴也聚焦2028大選及蔣萬安的定位，包括是否可能「盧蔣配」？蔣萬安強調，「我是要做台北市長，做4年，接下來拚連任」。

對於民調顯示蔣萬安落後對手17個百分點。立法院前院長王金平昨天表示，「我想像不到」，民調也是做參考而已，最主要蔣萬安要選舉，一定要再重新調整他的戰略、戰術。

至於蔣萬安找台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，是否是好的調整？王金平說，都已經木已成舟了，「我們當然就是要給予肯定。」

委託這份調查的「信民兩岸研究協會」被指親綠，理事長黃清龍過去曾與曹興誠共同出席公開活動，包括2024年海外港人籌組香港議會相關活動，外界會因此產生「機構效應」的疑問，並不奇怪。但有分析指出，「委託單位存在政治背景或公共立場」，和「因此這份民調被操弄」，中間仍然隔著一段證據距離。