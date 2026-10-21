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台東農路工程涉圖利案延燒 藍白轟司法介選

記者徐白櫻尤聰光／台東21日電
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檢調偵辦台東縣府農路拓寬涉圖利案，20日約談前縣長吳俊立，並搜索其住家。（中央社...
檢調偵辦台東縣府農路拓寬涉圖利案，20日約談前縣長吳俊立，並搜索其住家。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

台東農路工程涉圖利案擴大偵辦，吳俊立遭帶訊並搜索相關處所，藍白質疑司法介選，民進黨則要求吳秀華說明案情。

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案持續延燒，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立列被告，檢調昨天自豐年機場將吳俊立帶走訊問；檢調並兵分多路，同步搜索吳的住家和吳秀華服務處。吳秀華昨說，尊重司法調查，但她質疑司法案件模糊選舉焦點。民進黨台東縣長參選人陳瑩說，吳秀華有責任把來龍去脈交代清楚，別轉移焦點喊政治迫害。

縣府農業處被控為吳俊立家族投資的東映渡假村拓寬聯外農路「知本建和青海路3段338巷」，檢調懷疑縣府涉及圖利，7月展開偵辦，已陸續收押農業處前處長許家豪、承辦科長蔡明翰，以及同時具有吳秀華助理、吳俊立秘書、東映渡假村員工身分的邱嘉平。

檢調昨早再次發動搜索，吳俊立原本要搭飛機前往台北，在豐年機場遭調查站人員攔阻，以被告身分帶回台東縣調查站，並同步搜索吳俊立住家及吳秀華服務處。

吳俊立昨天在一整天訊問過後，晚間近10時被移送至台東地檢署複訊。吳俊立神情輕鬆向記者說辛苦了，還表示「選前搞這個動作，大家都清楚在幹嘛，希望趕快釐清案情」。

吳秀華表示，尊重司法調查，相信司法應秉持公平、公正的原則，勿讓外界產生司法受到政治或選舉因素干擾的疑慮，讓事實與真相早日釐清。選舉期間， 不應讓司法案件模糊選舉焦點，更不該讓政治紛擾阻礙台東前進的腳步，她參選初心不變，堅持正面選舉，會堅定走下去。

檢調大動作偵辦，陳瑩昨指出，參選縣長的人要用最高道德標準檢視，民眾有權利知道公共工程經費怎麼使用，吳秀華家族有沒有關切、協調或跟其他議員交換工程建議款簽單，吳秀華有責任跟民眾交代清楚。

針對國民黨質疑司法介選，陳瑩說，吳家投資很多奇怪的開發案，甚至用公家的錢去開發，不是選前才有。重點要放在有無圖利、利益迴避或貪汙，希望對手不要轉移焦點，檢調一查就說是政治迫害。

國民黨立院黨團表示，檢調選在選前敏感時刻大動作搜索，令人懷疑司法介入選舉；民進黨團反駁，指案件早在7月底就已展開偵辦，不能因選舉將近，就要求檢調停止辦案。

國民黨團書記長許宇甄說，檢調選在選戰最敏感的時刻，大動作搜索國民黨縣長參選人相關處所，讓人不得不懷疑司法介入選舉；國民黨絕不容忍政治追殺，要求法務部嚴守司法中立，杜絕選擇性執法及違反偵查不公開的情事。選舉勝負應由人民的選票決定，而不是由檢調的搜索票決定，司法是民主的最後防線，絕不能淪為執政黨打擊政敵的武器。

吳秀華競選總幹事黃建賓表示，這起案件已是多年前的舊案，檢調卻選在此時發動大規模搜索，讓人不禁懷疑，司法是否又要介入選舉？大家都說「沒選舉都沒事情，一選舉都有事情」，盼司法機關秉持公正立場，不要讓政治力透過司法介入台東選舉。

黃建賓表示，這件事多少會打擊選舉士氣，但他更擔心的是會加深民眾對司法的不信任；如果案件確實有問題，為何不在第一時間偵辦，反而等到選前才偵辦，「說沒有介入，民眾會相信嗎？」

國民黨文傳會主委陳以信說，司法絕不能受到政治或選舉因素干擾，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。

民眾黨團總召陳清龍說，尊重司法偵辦進度，但司法不應成為追殺政敵、影響選舉的工具，更不能只辦在野黨、不辦民進黨。

檢調偵辦台東縣府農路拓寬涉圖利案，昨約談前縣長吳俊立（左），並搜索其住家。吳俊立...
檢調偵辦台東縣府農路拓寬涉圖利案，昨約談前縣長吳俊立（左），並搜索其住家。吳俊立20日深夜被送至台東地檢署複訊，他神情一派輕鬆說，選前搞這個動作，大家都知道在幹嘛。（記者尤聰光／攝影）

精華 FAQ

  • 檢調懷疑台東縣府農業處在辦理知本建和青海路3段338巷拓寬時，涉嫌替吳俊立家族投資的東映渡假村圖利，因而自7月起陸續偵辦並收押相關人員。

  • 吳俊立原本要搭機赴台北，卻在豐年機場被攔下帶回調查站訊問，之後移送地檢複訊；檢調也同步搜索他住家及吳秀華服務處，讓選戰緊張升高。

  • 國民黨與民眾黨認為檢調選前大動作搜索，疑有司法介選與政治追殺；民進黨則強調案件早已在7月底偵辦，吳秀華應交代工程爭議，不應喊政治迫害。

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