新聞評論／長輩免繳健保費 讓閣員失眠、賴卓錯亂

立法院院會日前表決通過「老人福利法」，引發輿論熱議。（示意圖，記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴卓政府對65歲以上長者免繳健保費立場前後矛盾，認為此舉主要只是調整中央與地方財政分攤，並未實質衝擊健保基金。

重陽節前夕，立院三讀修正「老人福利法」，65歲以上、所得稅率級距未達20％的長者免繳健保 費，由中央機關補助。行政院長卓榮泰 隨即砲火全開，抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲。未料，次日賴清德總統南下輔選屏東縣長周春米，特別提到屏東明年起65歲以上長輩免繳健保費，並連聲誇讚：「這樣就妥當了！」為了要不要照顧老人福利，賴卓體制的回應，顯得好錯亂。

民進黨縣市長與立委多數不敢反對老人健保補助，但要不要讓中央替長者繳健保費，綠營內部態度曖昧而分歧。卓榮泰雖痛罵立院未與政院協商，自己卻被賴總統及民進黨執政縣市長打臉；嘉義縣、台南市則表示樂觀其成，民進黨多位縣市長參選人更早就高掛補助長輩健保費的看板。正投入地方選舉的綠委，因不願明挺政院立場，又不敢公開反對藍白法案，只好選擇缺席不投票，活脫脫一副「想做、不敢說」的荒謬景象。

衛福部長石崇良的反應更誇張，直稱老人免繳健保費讓他「失眠 」，擔憂齊頭平等、城鄉差距、世代正義、健保財務及排擠效應。然而，賴清德都說「妥當了」，石崇良還不能妥妥入睡，是因為扭曲、謊言，或認知作戰？

事實上，全台絕大部分縣市都已陸續實施不同規格的老年健保補助，少數僅惠及中低收入或7、80歲以上長者，大多數已實施65歲以上長者健保補助，估計受惠人口為30萬到350萬之間。這次修法，號稱將有400萬人受惠，實際上多數長者已享有補助。新法案只是將各地的標準拉齊，並改由中央補助；除經費來源變動，健保基金運作並不受影響。因此，卓榮泰和石崇良說會造成各項衝擊，從齊頭平等、世代正義到健保財務等問題，若非杞人憂天，就是睜眼說瞎話。

事實上，目前各縣市老人健保補助標準不一，富縣市的長輩免繳保費、窮鄉鎮老人繳不出保費，政府難道不該弭平城鄉差距，衛福部難道不關心老年「健康平權」？依現行健保法規，長輩再怎麼有錢，退休後健保只能依附子女繳納，除非切結「子女不孝」，否則不准自行負擔，長者失去尊嚴，子女則加重負擔。對此陋規，衛福部不覺得有修改之必要？衛福部擺出世代正義之姿，卻無視中央補助其實也在減輕子女負擔。至於憂慮健保財務，更是謊言，不論地方或中央補助，健保費率不變，健保基金不受影響，石崇良到底為何夜不成眠？

真正動到一點乳酪的是中央與地方財政：地方財政壓力略減，中央則增加約360億元（台幣，下同）支出，但仍占不到明年總預算的1％。諷刺的是，賴清德才豪氣說要分享AI紅利、普發現金，卓內閣就開始裝窮、對長輩吝嗇、大談健保補助排擠效應，暗示要減少其他社福支出。而石崇良不但造謠年輕人每人每年將多付3000元健保費，甚至仔細比較兒童平均1人每年醫療支出不到所付保費的4倍，長者則是保費的9倍多；這種話術，不僅是在操作世代對立，更在引導社會「厭老」，其心可議。

朝野競相擴大社福加碼，但是「綠能你不能」。從普發現金到兒少津貼，賴政府都先罵在野黨，隨後就政策跟進；長者免繳健保費，賴政府真的不想做嗎？卓榮泰會不會又祭出不副署杯葛？只准賴政府發紅包，不許在野黨為老人爭福利，這又是什麼神邏輯？說到底，高齡化社會的問題需要朝野共同面對，不可當成個別政黨的特權；更別把長者看成拖垮國家的包袱，他們都奉獻過自己的力量了。