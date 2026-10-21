黑白集／選戰戲味濃 沈伯洋能演4年暖男？
本文指沈伯洋參選後以暖男新形象搶攻媒體流量，連帶帶動名嘴與戲劇收視，但作者認為這仍是包裝過的選戰操作，關鍵仍在實際言行。
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本文指沈伯洋參選後以暖男新形象搶攻媒體流量，連帶帶動名嘴與戲劇收視，但作者認為這仍是包裝過的選戰操作，關鍵仍在實際言行。
大選剩不到四十天，有藝人表態挺洋流，重複老哏沒看頭；吸睛的是，媒體名嘴交鋒認知作戰專家。王偉忠、趙少康到吳淡如陸續專訪沈伯洋，其間還有蔡康永親身「見識洋流」。神秘流量幫這些祖師爺奶級主持人「破頂」，改寫個人收視及點閱高峰，讓不少圈內人欣羨。
沈伯洋帶著全新人設參選，企圖抹去大罷免時的極端形象。他三入藍媒中廣接受專訪，和當年柯文哲深入眷村、找新黨姚立明作總幹事，操盤手法一脈相承。但沈伯洋比柯P更會演，幾場專訪創高流量，綠媒宣稱主持人都為之折服。演藝圈爭相蹭流，民視連續劇立馬安排沈伯洋客串演出，押寶衝高收視率。
候選人蹭演藝圈大牌助選，早有慣例；今年反過來，影視紅人、媒體平台要靠洋流沾流量。這齣政治現象劇，著實諷刺。本應提供閱聽大眾檢驗候選人的平台，竟因「專訪沈伯洋提升收視點閱率」主客易位，反變成被報導的焦點。
吳淡如稱「沈伯洋行銷很漂亮」。她從商人角度肯定「洋流」操作，也清醒點出「人緣好可能會變」，還是要聽言觀行。畢竟，暖男秀是一時，能演四年嗎？台北市政千頭萬緒，又豈是一個「暖」字了得？
台北市長選情本來很冷，沒想到洋流劇力不凡，創造的點閱率比民調還有戲。但選民不是看戲的傻子，這終究是場認知作戰。（轉載自聯合報）
文中指出沈伯洋帶著全新人設參選，意圖淡化大罷免時的極端印象，並多次接受藍媒專訪，透過媒體曝光重新包裝自己，塑造較溫和、可親的政治形象。 因為原本應由節目或媒體檢驗候選人，但在沈伯洋專訪帶來高流量後，主持人與平台反而成為被討論焦點，甚至借由他提升收視與點閱，顯示候選人反過來成了流量中心。 作者引用吳淡如的看法，認為行銷再漂亮也要看人緣與言行，並質疑暖男形象是否能持續4年，強調台北市政複雜，選民不應只看戲，而要檢驗候選人真正能力。
精華 FAQ
文中指出沈伯洋帶著全新人設參選，意圖淡化大罷免時的極端印象，並多次接受藍媒專訪，透過媒體曝光重新包裝自己，塑造較溫和、可親的政治形象。
因為原本應由節目或媒體檢驗候選人，但在沈伯洋專訪帶來高流量後，主持人與平台反而成為被討論焦點，甚至借由他提升收視與點閱，顯示候選人反過來成了流量中心。
作者引用吳淡如的看法，認為行銷再漂亮也要看人緣與言行，並質疑暖男形象是否能持續4年，強調台北市政複雜，選民不應只看戲，而要檢驗候選人真正能力。
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