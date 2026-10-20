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台北市長選戰／蔣萬安喊話支持者：現在非常危急

記者林麗玉楊正海林佳彣／台北即時報導
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台北市長蔣萬安（右）上年代新聞台「新聞面對面」節目，接受主持人謝震武及多位名嘴訪...
台北市長蔣萬安（右）上年代新聞台「新聞面對面」節目，接受主持人謝震武及多位名嘴訪問。（圖／「新聞面對面」提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰升溫，蔣萬安與沈伯洋分別上節目拉抬聲勢；蔣萬安強調選情危急、以市政表現爭取認同，沈伯洋則稱民調不等於勝負，關鍵仍在投票。

台灣年底地方選舉，台北市長戰況日趨激烈，國民黨參選人蔣萬安昨接受律師謝震武專訪，民進黨參選人沈伯洋也上媒體人王淺秋節目，都被視為意圖「破圈」。被問到原本是「一人要拉全黨」，現在感覺是「全黨要去救一人」，蔣萬安回應，整個局勢變化快速，希望所有支持者感受到現在非常危急，跟4、5月的時候不同，「這我們必須承認」。

選戰倒數1個多月，蔣萬安昨上謝震武「新聞面對面」節目專訪，面對多位犀利名嘴，也被視為「破圈受訪」。

被問是否為「破圈之旅第一站」？蔣萬安說，每天媒體提各項議題受訪，還有跟不分黨派議員、里長溝通；他不分顏色，傾聽市民意見。媒體追問「每天破圈」是破了什麼圈，能否讓綠營支持者轉向肯定？他說，（市政）本就不分顏色和政黨，就是持續穩健一步一腳印爭取市民認同，用政績說話。

節目中，謝震武直球對決開場，要蔣萬安說明背稿、問A答B、局處長質詢護駕等質疑。蔣說，議員質詢是即問即答，沒有局處首長護駕，很多問題他已經回答很清楚，但還是被說反反覆覆，例如參加辯論。他也說，首長對業務熟悉可補充細節，市長就答政策大方向，在立法院，行政院長也由各部會首長協助答詢。

謝震武和其他名嘴也聚焦2028大選及蔣萬安的定位，包括是否可能「盧蔣配」？蔣萬安強調，「我是要做台北市長，做4年，接下來拚連任」。

但名嘴批評蔣萬安，始終不說「我支持盧秀燕，我不選2028」，很困難嗎？給人家一種不誠懇、老派感覺。也有名嘴問，是否對沈伯洋太輕敵？蔣說他從沒想過2028，「我一定是支持國民黨最強候選人，盧市長就是值得信賴、還有可以承擔重任的人」。他也表示從不輕敵，每次選舉都戰戰兢兢。

沈伯洋昨上王淺秋「鄉民監察院」節目，以市政問題為主。針對近來聲勢上揚，沈伯洋回應，民意每天在改變，可能瞬間翻轉；他舉例，台北市前市長陳水扁當時滿意度也非常高，但選舉時還是遭受非常多不利因素，真的很難講，畢竟民調是在紙上，但勝負是在票上，怎麼投票才重要。

國民黨立委徐巧芯喊話沈伯洋，既然民調穩，要不要辭立委？沈伯洋表示「命題不對」，「蔣萬安也滿穩的，所以呢？」穩不穩跟要不要辭職沒什麼關係；選前辭職是為了展現決心跟勇氣，但他的決心跟勇氣都寫在臉上，不須再證明。

精華 FAQ

  • 因為他認為整體局勢變化很快，和4、5月時相比已經不同，必須讓支持者感受到危機感，動員全力守住台北市長選情。

  • 他表示自己每天都在接受媒體詢問，也持續與不同黨派議員、里長溝通，強調市政本來就不分顏色，會用穩健施政和政績爭取認同。

  • 他認為民意每天都可能改變，民調只是紙上結果，真正的勝負要看投票當天；至於是否辭立委，他說決心不用靠辭職來證明。

蔣萬安 沈伯洋 國民黨

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