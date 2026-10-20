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即時短評／北市選舉加入盧秀燕元素 下屆總統前哨戰衝擊洋流質變？

記者黃寅／台中即時報導
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台中市長盧秀燕（中）和台上同志一律穿著牛仔褲和白上衣的統一服裝可知，這是盧秀燕的...
台中市長盧秀燕（中）和台上同志一律穿著牛仔褲和白上衣的統一服裝可知，這是盧秀燕的作風。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

北市選戰在蔣萬安與盧秀燕、賴清德等大咖介入後，已從首都之戰延伸為下屆總統前哨戰，並可能改變原先的選情走向。

台北市長之戰在民進黨主席賴清德身兼沈伯洋榮譽主委，並營造「洋流」猛攻現任市長蔣萬安，以及蔣找來藍營總統熱門人選盧秀燕擔任競總主委助陣後，選情在雙方大咖站台後，無疑已成為這場選戰中的焦點。北市選情是否由「首都之戰」升級為下屆總統的前哨戰，以及是否衝擊洋流值得觀察。

這樣的發展在原本蔣萬安民調大幅領先下無人料想得到，但受到洋流以及沈伯洋媒體訪問「破圈」，和兩度有地方人士公開吐槽蔣萬安的事件發生後，蔣萬安的選情丕變，原本累積的聲望受到挑戰，同時也衝擊了選情。

現任台中市長會幫台北市長打選戰且擔任競總主委的確是前所未見，但正如盧秀燕所言「首都太重要了」，它是六都之首且據指標地位，攸關台灣、台北的發展，這也是民進黨即使原先不看好也要強攻的原因，而且由主帥黨主席親自擔任競總榮譽主委。

選戰瞬息萬變，離投票還有一個多月，以蔣萬安的選情變化就可知。盧秀燕自未接黨主席之後，聲勢一度受質疑，但她在堅守市政且順利收穫市政成果下，除了江啟臣選情穩定，她個人的聲勢也因此上漲，並能扮演母雞角色替同志伸出援手。

事實上，正如蔣萬安所言，其實他私下經常向盧秀燕請教市政治理經驗，雙方交流密切。邀請擔任主委的記者會上，盧秀燕和台上同志一律穿著牛仔褲和白上衣的統一服裝可知，這是盧秀燕的作風，也看得出盧和蔣以及台北藍營的青壯立委早有連繫並受尊重，且早跳脫中部共同治理圈。

政治變化無人可先知，有智慧的政治人物現在當然不會談2028，而是要求大家先把目光拉回2026。事實也的確如此，如果沒有2026，又哪來的2028。但是，台北市的選情在加入盧秀燕元素後，已隱隱看見升級為下屆總統的前哨戰的趨勢，是否因選戰的質變而衝擊洋流，又是否會反而拉高選情讓洋流升溫，都值得再觀察。

精華 FAQ

  • 因為民進黨主席賴清德親自加持沈伯洋，國民黨則找來盧秀燕替蔣萬安站台，雙方重量級人物對決，使原本的市長選戰升高為全國政治焦點。

  • 盧秀燕作為藍營熱門總統人選助陣，讓蔣萬安獲得更多政治能量，也使北市選戰被解讀為更高層級的布局，可能拉升聲勢並擴大選戰議題。

  • 作者認為2026地方選舉若出現明顯勝負與政治效應，將影響藍綠後續布局，尤其台北市若被放大為總統前哨戰，便可能牽動2028的接班與提名情勢。

盧秀燕 沈伯洋 蔣萬安

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