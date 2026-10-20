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萊爾校長原班團隊新作 開酸「廊什麼帶」不懂AI廊帶真BI？

記者鄭媁／台北即時報導
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風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作...
風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。（翻攝風向123事臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

風向株式會社推出AI政治諷刺短劇第二集，借貓哥與角色互酸「AI廊帶」爭議，影射沈伯洋對產業布局說法反覆，凸顯選戰話題的喜感與荒謬。

風向株式會社推出AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，毒舌市民貓哥再度與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」同台交鋒。續集「廊什麼帶？AI還是BI？」把AI廊帶的爭論搬進居家餐桌，連續追問：沈伯洋眼中的AI產業，跟現實差了幾條捷運線？

▲ 影片來源：聯合新聞網

本集開場，貓哥讀著財經雜誌，正感嘆AI廊帶話題正熱，「瘍瘤博士」就衝進門大唱Rap「廊什麼帶？內科南軟，到底要串什麼帶？公司開會，視訊打開我就在。」貓哥只淡淡回一句「所以你以為矽谷是觀落陰廊道？」

接下來一路追問：矽谷的AI公司為什麼擠在同一區？輝達為什麼要來台北？「不需要土地，輝達幹嘛來台北？你以為皮衣男真的來逛夜市？」說完貓哥直接換上黑皮衣，博士立刻從質疑變成合掌鞠躬「對對對，穿黑衣的才懂，我不懂我不懂」。片中更翻出萊爾校長過去自己推動的「台北科技走廊」，讓「瘍瘤博士」崩潰大喊「對對對，我不懂，你最懂」。

製作團隊表示，沈伯洋否定AI廊帶的態度，會嚇到願意來台投資的AI業者。被網友吐槽後，他的說法一週連三變，先是輕蔑地問「廊什麼帶」、「軟體層沒什麼需要串聯，坐捷運、視訊都ok」；隔天改口「科技廊帶重點在於人才串聯及培養機制，自己只是善意提醒」；最後只好說「是質疑分工沒講清楚」。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，沈伯洋一直強調「AI基本上算是我專長」，結果光是對AI廊帶一件事，就從「不需要」退到「提醒」再退到「你沒說清楚分工」。專家談AI，一週換三個版本，不是AI，是BI。這場選戰因此多了不少喜感。

「貓哥的煩惱」以情境喜劇形式持續推出AI諷刺短劇，每一集都鎖定2026年的社群熱點，以市民視角探討公共議題，用毒舌的調侃戳破政客的玻璃心，揭露昨是今非的政治謊言，追究荒謬政策的背後邏輯，讓公共議題越辯越明。

精華 FAQ

  • 文章介紹的是風向株式會社推出的AI政治諷刺短劇《貓哥的煩惱》第二集，由「萊爾校長」原班團隊製作，延續以市民視角諷刺時事與政治人物的風格。

  • 本集以「AI廊帶」爭論為核心，透過餐桌對話、Rap和角色互酸，嘲諷外界對AI產業聚落與人才串聯的理解差異，並影射相關人士對此議題的前後矛盾。

  • 內文指出他先說「廊什麼帶」並認為軟體層不必串聯，之後改稱重點在人才培養與串聯，最後又說只是質疑分工沒講清楚，因此被質疑立場反覆，成為諷刺重點。

矽谷 沈伯洋

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