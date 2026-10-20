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台「老人福利法」修正案送政院 秘書長籲朝野三思

記者詹宜庭劉懿萱林銘翰／台北20日電
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立法院日前三讀通過老人福利法第22條修正案，未來年滿65歲以上長者健保費將由中央...
立法院日前三讀通過老人福利法第22條修正案，未來年滿65歲以上長者健保費將由中央全額補助。行政院秘書長張惇涵19日表示，若以蛋糕比喻為預算，勢必排擠其他相關預算，朝野應共同把蛋糕做大。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

老人福利法修正案三讀後，朝野就中央補助65歲以上長者健保費與財源、排擠效應展開攻防，行政院考慮覆議或不副署。

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，明定符合所得條件的65歲以上長者健保費由中央補助，外界關注行政院是否提出覆議，或由行政院長不副署。行政院秘書長張惇涵昨表示，修法恐排擠真正需要照顧的弱勢長者，呼籲朝野三思；國民黨立院黨團則反駁，現行弱勢醫療保障不會因單一法條修正而全面停止。

據了解，三讀法案在校對中，立法院最快本周送交行政院。

張惇涵表示，中央政府推動社福政策一向秉持三大原則，包括不增加舉債、不排擠其他政策、合法合憲，但這次修法恐遺漏真正需要照顧的弱勢長者，存在很大疑慮。他呼籲，趁三讀法案尚未送出立法院，朝野政黨應再三思考。他也以分蛋糕為例指出，蛋糕大小有限，若有人分得更多，其他人就可能分得更少，朝野應努力把蛋糕做大，而非彼此排擠。

針對張的說法，國民黨團書記長許宇甄表示，台灣對弱勢民眾的醫療保障，並非僅建立在「老人福利法」單一條文上，「全民健康保險法」、「社會救助法」及地方政府相關福利制度，都有各自的法律依據，不能將單一法條修正，直接解讀為所有弱勢醫療補助都會停止；民眾黨團總召陳清龍也說，行政院無須用政治語言操作世代對立。

國民黨團強調，此次修法主要是解決過去各縣市財政能力不同，造成長者健保費補助存在地域差距的問題，由中央統一補助符合資格長者的健保費，才能建立更公平的全國性制度；中央編列預算補助長者健保費，與保障弱勢長者醫療權益並不衝突，修法後，原有的弱勢醫療保障不會減少，新增加的健保費補助也應確實落實，這才是修法真正應該達成的目標。

至於衛福部長石崇良質疑，修法增加的支出恐導致健保費調漲，將負擔轉嫁給15至64歲民眾，民眾黨團幹事長洪毓祥反駁，難道台灣長者不需要被照顧嗎？民進黨政府這種「舔美欺老」的行為相當可恥，如果不會執政就不要執政，這就是製造世代對立。

此外，由多個小黨組成的「台灣前進」昨天在立法院舉行記者會表示，藍白立委開出選舉支票，卻未交代長期財源，也忽略年輕世代養育子女、照顧父母的負擔；若民進黨政府真心反對這項修法，就應由行政院提出覆議，朝野黨團也應支持覆議，重新檢討修法內容。

精華 FAQ

  • 修法明定，符合所得條件的65歲以上長者，其健保費將由中央政府補助。此案已在立法院三讀通過，後續將送行政院處理，也引發是否覆議的討論。

  • 行政院秘書長張惇涵認為，中央社福政策應避免增加舉債、排擠其他政策並須合法合憲；他擔心新補助會排擠真正需要照顧的弱勢長者，因此呼籲朝野再三思。

  • 國民黨與民眾黨認為，弱勢醫療保障不會因單一法條修正而消失，且中央統一補助可縮小地方差距；另有小黨批評藍白未交代長期財源，主張應由行政院提出覆議。

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