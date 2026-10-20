民進黨批中共介選 綠委卻用大陸軟體剪影片 網友轟雙標

民進黨立法院黨團書記長范雲。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨召開座談會批評中共介入選舉並呼籲防範，卻因立委范雲使用中國剪輯軟體浮水印影片而引發網友質疑雙標。

九合一選舉逼近，民進黨 昨邀專家學者分析中共 對台介選手法，批評中共「每選必介」，呼籲社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。不過，民進黨立委范雲因發布影片卻出現中國大陸剪輯軟體浮水印引發批評，儘管她火速道歉，仍遭網友批評嘴喊抗中行為卻雙標。

民進黨中國部昨舉辦中國介選作為、社會滲透與民主防護座談會。民進黨秘書長徐國勇說，中共介選不限台灣，美國、歐洲等民主國家也不例外，不僅透過社群平台大數據、AI，製造似真似假的訊息，也利用宗教文化統戰，盼社會提高警覺，防止中共利用民主反民主。

民進黨立委范雲日前在社群平台上分享民進黨台北市長參選人沈伯洋赴客家後援會現場的影片，但影片中卻被發現有中國大陸剪輯軟體CapCut的浮水印。范雲表示，這是他們團隊的疏忽，事前她也沒有注意到，她向大家致歉。

范雲說，她已經請團隊的小編將該影片下架，後續也會更加留意工具的選用，避免類似情況再發生；范雲說，謝謝各位網友的提醒與指教，她會虛心接受、認真檢討，未來也會更加謹慎，不辜負大家的信任。

不過范雲雖然道歉，但網友仍不滿，有網友質疑，「為什麼要『下載』中國的剪輯軟體」，也有網友批評「原來民進黨嘴巴喊抗中，卻使用中國軟體，可以別這麼雙標？好會雙標喔！」