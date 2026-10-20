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台北市長民調超車蔣萬安 沈伯洋：還有39天民意可能瞬間翻轉

記者林佳彣／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席國際美學產業職能大賽前受訪。（取材自YouTu...
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席國際美學產業職能大賽前受訪。（取材自YouTube「udn video」直播）

AI摘要

文章摘要整理：

信民兩岸研究協會民調顯示沈伯洋暫時領先蔣萬安，但他認為距離11月28日投票仍有39天，民意與選情都可能變化。

台灣年底將舉辦地方選舉，台北市選戰白熱化，信民兩岸研究協會今公布台北市長最新民調，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，超車國民黨現任市長蔣萬安33.3%。沈伯洋今上午回應，現在離投票還有39天，民意是可能會瞬間翻轉。

蔣萬安昨天媒體趙少康「少康戰情室」專訪，談及平時沒選舉，市府或其他單位做的都有60％、甚至施政滿意度到70%，選舉開始對立，就有負面攻擊，各種因素會讓基本盤回歸。

沈伯洋今天出席國際美學產業職能大賽前受訪回應此事，當年阿扁市長的滿意度也非常高，但是他後來在選時，還是遭受到非常多的不利因素，選舉真的都很難講。過往大家會有一定的滿意度，在選舉過程中，大家慢慢看清楚，其實是不是以前媒體沒報導或大家沒注意而已，民意都是每天在改變。

沈伯洋說，台北的中間選民很多，在這個當下，對他來講，不是基本盤的對決，而是治理方式的對決。他對於市政有一些願景，也希望人民能夠看到，進而做出選擇。

另外，信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調，沈伯洋支持度領先蔣萬安17個百分點。沈伯洋表示，他比較不會一直關注民調數字，民調是在紙上，但勝負是在票上，最重要還是11月28日大家怎麼投票。

沈伯洋強調，現在離投票還有39天，民意是可能會瞬間翻轉。他都是認真去看待自己提出的政策大家有沒有共鳴，這件事情是對他最重，而不是單純看什麼支持、欣賞等民調數字。

精華 FAQ

  • 信民兩岸研究協會公布的最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度為50.3%，國民黨現任市長蔣萬安為33.3%，沈伯洋領先17個百分點。

  • 沈伯洋表示，他不會過度關注紙上的民調數字，因為真正的勝負在選票上。他認為距離投票還有39天，民意仍可能因選戰發展而瞬間翻轉。

  • 沈伯洋說，台北有很多中間選民，這場選舉不是基本盤對決，而是治理方式的對決。他希望透過提出市政願景，讓選民看見並做出選擇。

沈伯洋 民調 蔣萬安

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