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蔣萬安提遷松山機場計畫 政院批：不是看PPT決定的

記者陳熙文劉懿萱黃婉婷林麗玉邱書昱／台北20日電
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松山機場。（記者邱德祥／攝影）
松山機場。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

民進黨與行政院接連批評蔣萬安提出松山機場遷建構想，認為牽涉層面複雜，不是看PPT就能定案；蔣則回應政院霸凌在野，強調遷移有利北市發展。

台中市長盧秀燕接任台北市長蔣萬安競選團隊的競選總部主委，民進黨發言人吳崢表示，台中治安、垃圾處理及重大建設等問題尚待解決，盧秀燕卻在上班日請假北上輔選；面對市政問題不見同樣積極，替蔣萬安站台卻迫不及待，難道蔣萬安的選情比台中市民的生活更重要？

民進黨立院黨團昨酸蔣萬安本來應是國民黨北市議員的母雞，卻期待更大母雞出現，「這就好奇怪」。行政院長卓榮泰前晚批蔣萬安缺乏政績，四年後松山機場還是會在；行政院秘書長張惇涵昨也大酸蔣萬安，指松山機場遷建議題，社會大概討論廿幾年，絕對不是三言兩語就能清楚定案的問題；松山機場遷建牽涉到離島醫療後送、國際航班、東部居民國內的旅運、國防安全用途，甚至是北部最重要的防災基地，這些不是三、四個人看幾張PowerPoint（PPT）就可以討論決定的。

對於蔣萬安宣布由盧秀燕出任競選總部主委，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示尊重；但莊也說，蔣萬安是現任市長，應該要回答市政問題，包括交通、居住、育兒、抓老鼠、砍樹等議題，盧秀燕站在蔣萬安旁邊，一句都不能幫他回答，「這是他（蔣萬安）的考卷」。莊並表示，蔣萬安是現任市長，不應靠誰。

對於卓榮泰及張惇涵的批評，蔣萬安昨回應，卓霸凌在野黨已非第一次，應該先好好尊重在野黨，才是當務之急；他也強調松機遷移對北市發展有利，也是市民期待，市府多次表達立場，早已建議交通部納入整體計畫。

精華 FAQ

  • 行政院認為松山機場遷建牽涉離島醫療後送、國際航班、東部旅運、國防安全與防災等重大議題，不是三言兩語或幾張PPT就能討論定案。

  • 民進黨指出，盧秀燕北上替蔣萬安站台，但台中仍有治安、垃圾處理與重大建設等市政問題待解，質疑她對台中市政不夠積極，卻對蔣萬安選情特別上心。

  • 蔣萬安反批卓榮泰霸凌在野黨，呼籲先尊重在野黨；他也強調松機遷移有利台北市發展，是市民期待，市府已多次表達立場並建議交通部納入整體規劃。

蔣萬安 盧秀燕 卓榮泰

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