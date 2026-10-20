新聞評論／風電國家隊沉船 拖累銀行台電 政府裝沒看見

離岸風電2期承包商富崴聲請破產，多家債權銀行踩雷。圖為富崴風機。（ 圖／台電提供）

AI摘要 文章摘要整理： 富崴能源破產引爆台電、銀行團與政府間的106億元債權糾紛，社論並批評綠能政策與國產化要求失衡，恐拖累後續離岸風電融資與發展。

富崴能源9月底宣告破產，它承包的「台電離岸風電二期工程」留下一堆債務爛攤，也不斷搬上枱面。目前台電扣住富崴的106億元（台幣，下同，約3億2612萬美元）履約保證金和工程保留款，而當初因支持綠電政策而參與聯貸的9家行庫，尚有60億元的曝險餘額希望討回，台電則堅不肯讓，富崴則指控台電是「國家級洗劫」。這個勾勾纏的「三角連環債」若不解決，未來風電發展，恐將陷入「無融資」泥淖。

賴總統日前才大發豪語，稱台灣的風電「裝置容量」已穩居「世界第五」，突破25ＧＷ。未料他的話聲才落，台電、富崴和銀行團隨即上演風機債權爭奪戰，戳破風機的風光神話，何其諷刺。說穿了，風機「裝置容量」只是個話術：由於台灣海峽夏季幾乎無風，夏季離岸風電的發電效率往往不到10％。換言之，25ＧＷ的風機裝置容量，其實只在冬季發威，其餘半年則是閒怠狀態。明知如此，賴總統卻還拿裝置容量來炫耀，是覺得民眾可欺嗎？

2020年，富崴以628億元標下曾8度流標的台電離岸風電二期工程，當時蔡政府盛讚：這是「離岸風電國家隊新里程碑」。遺憾的是，6年之後，富崴雖完成了水下土木和電纜的基礎建設，以及31隻未及安裝的風機，卻因疫情、戰爭、自製率等因素的支出拖累，無法走完最後一哩而宣告破產。不僅如此，富崴的母公司森崴能源受其拖累慘賠，先一步在今年6月被迫下市。此一事件，被外界稱為「風電國家隊的沉船」事件，顯不為過。

然而，政府面對這次波及甚廣的風電債權債務糾紛，卻不願誠懇面對。以經濟部為例，態度就相當強硬：以接管工程完工併網為優先，其次是劃清金流界線，在法律上則寸步不讓，只問綠能政策目標是否達成。至於財政部，立場則相當尷尬：9大行庫是為了支持政府綠能政策才貸款給富崴，如今卻面臨呆帳危機；銀行希望台電將扣住的106億履約保證金拿出來，優先清償銀行代墊的風機設備款。然而，對於財政部的居間協調，經濟部和台電看起來都毫不領情。

為此，9大行庫放出狠話，直接向經濟部攤牌：如果政府不處理這筆爛帳，未來將全面杯葛離岸風電政策，不再放款。在此情況下，經濟部後續推動的離岸風電第三期工程，勢必受到嚴重影響。包括當初森崴能源以一紙「支持函」表態在財務上支持富崴，如今卻說支持函「不具法律效率」，銀行團也陸續發起「假扣押」，要在法庭正面對決。如此一來，紛紛擾擾的風電要再往下走，恐怕前途就愈發坎坷。

從風電「國家隊」光鮮旗號下的合作案，如今淪為冷酷的商業民事訴訟，暴露了台灣綠能政策的「外強中乾」。其基本癥結，就是沒有太多實力和經驗，卻硬要打腫臉充胖子，訂下許多不合理的目標，終至被自己的口號綁架。最鮮明的例子，就是強制「國產化」政策，導致成本失控、工期拖延，壓垮所謂「國家隊」。最後，卻迫於外資向歐盟及ＷＴＯ告御狀的壓力，全面宣告撤守。更讓人跌破眼鏡的是，當台電在台中港碼頭強行接管富崴的風機時，同一天，富崴卻把這卅座風機抵押給了森崴。換言之，在最殘酷的法律現實下，台電付了550億的工程款，最後可能什麼實體資產都拿不到；屆時，這筆龐大的債務，恐怕就要落到全民頭上了。

貪功躁進的綠能政策，最後搞到風電國家隊沉船、銀行翻臉，台電還可能拿不到富崴的風機發電，豈是一個「慘」字所能形容？（轉載自聯合報社論）