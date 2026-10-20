我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

掌蔣萬安競選總部 盧秀燕：國家需要正派市長

記者林麗玉詹宜庭／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安（左）19日與台中市長盧秀燕（右）攜手主持競總團隊...
選戰倒數39天，台北市長蔣萬安（左）19日與台中市長盧秀燕（右）攜手主持競總團隊人事發布記者會。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安宣布由盧秀燕領軍競總，搭配北市5名藍委組成選戰班底；盧秀燕強調是為台北與國家找正派市長，並稱藍營將以團結對抗不對稱資源。

北市選情轉趨激烈，台北市長蔣萬安昨宣布台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，北市5藍委擔任副主委兼總幹事，啟動「選戰模式」。蔣萬安宣布說，他和盧有共同的價值，就是「市民優先」，優於政治攻防。盧秀燕說，她臨危受命，覺得非常意外，接下競總主委職務不是因私交，是因北市值得較好的市長，國家也需要有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

選戰倒數39天，蔣萬安昨與盧秀燕共同主持競總團隊人事發布記者會，北市5名藍委到場。蔣萬安宣布羅智強統籌擔任總幹事，其他還有執行總幹事徐巧芯，政策總幹事賴士葆、組織總幹事李彥秀和文宣王鴻薇。

媒體問盧秀燕接任競總主委是「姐弟連心」力抗沈伯洋的「洋流」和民進黨嗎？蔣萬安說，他跟盧都有共同的價值，就是「市民優先」，一切以市民的福祉為最優先考量，優於政治攻防，會秉持這樣的理念並肩作戰，面對今年的挑戰。

「他當初找我的時候，我也非常意外。」盧秀燕說，現任台中市長幫台北市長選戰擔任主委是前所未見，但「首都太重要了，六都最重要就是首都，市長選得好不好，是不是好市長，攸關台灣、台北的發展，蔣萬安是最好的市長人選，一定要讓他連任。」

盧秀燕強調「我們是小蝦米對抗大鯨魚！」她說，國民黨面對的是一個不對稱資源的選戰，賴清德總統不管掛不掛職位，本身可運用國家能量大家可想而知，加上賴身兼黨主席「全黨打一人，就是蔣萬安」。國民黨幾乎手無寸鐵，「我們是小蝦米，但小蝦米有決心、有正義，還是可以戰勝大鯨魚，我們會勝選，只是過程中我們會非常非常的辛苦。」

媒體詢問盧秀燕擔任主委是否作為2028轉運站，以及未來在競總的分工。盧秀燕說，沒有什麼懸念，就是全力幫忙，她的主要任務就是「操大盤」，包括選舉議題設定、事務統整等。至於外界解讀，「請回歸2026大選」。

盧秀燕提到，蔣萬安這次出了兩個奇兵，第一個是找她，她透露蔣萬安曾致電台中市長參選人江啟臣，江毫無保留說「可以，沒問題，秀燕姐大家共用」，國民黨改革的氣息跟過去不一樣；第二個是請立委挑大梁，在第一線操兵帶兵打仗，新世代的國民黨有改革反省的決心，團結合作、開誠布公。

精華 FAQ

  • 他宣布由盧秀燕擔任競總主委，羅智強統籌任總幹事，並由徐巧芯、賴士葆、李彥秀、王鴻薇等北市藍委分任執行、政策、組織與文宣職務，全面進入選戰模式。

  • 盧秀燕表示，接任並非因私交，而是認為台北市與首都發展太重要，國家需要能力與正派的市長。她強調蔣萬安是最好的市長人選，因此決定全力協助連任。

  • 她說國民黨面對的是不對稱資源選戰，形容自己是小蝦米對抗大鯨魚，對手可運用國家能量又有黨機器加持，但藍營仍會靠決心、正義與團結力拚勝選。

盧秀燕 蔣萬安 徐巧芯

上一則

遭連署辭職 台清大校長高為元：尊重每個人看法

下一則

民進黨批中共介選 綠委卻用大陸軟體剪影片 網友轟雙標

延伸閱讀

出任蔣萬安競總主委 盧秀燕：台北市值得更好的市長

出任蔣萬安競總主委 盧秀燕：台北市值得更好的市長
姊弟聯手 盧秀燕任蔣萬安競總主委 沈伯洋：盧非常強大

姊弟聯手 盧秀燕任蔣萬安競總主委 沈伯洋：盧非常強大
盧秀燕出任蔣萬安競總主委 發揮中間選民號召力

盧秀燕出任蔣萬安競總主委 發揮中間選民號召力
幕後／盧秀燕出任蔣萬安競總主委 主導「回歸市政」抗洋流

幕後／盧秀燕出任蔣萬安競總主委 主導「回歸市政」抗洋流

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份