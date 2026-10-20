我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

蔣萬安認市長選戰嚴峻：對手有認知作戰專業 綠全黨打1人

記者林佳彣林麗玉／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安19日接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪。（圖／TVBS「少康戰情...
台北市長蔣萬安19日接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪。（圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安接受專訪時稱連任選戰嚴峻，強調專注2026、支持盧秀燕，並以輝達、巨蛋和喝鮮奶等市政成果回應外界批評。

台北市長蔣萬安昨天接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，直言自己每天都在「破圈」，但面對民進黨全黨打一人、國家資源全放在台北市長選舉，他確實面對非常嚴峻的考驗跟挑戰，須做好各項準備；他也強調2028大選「目前完全沒在人生規畫中，就是專注2026」，台中市長盧秀燕才是「值得擔任重擔的合適人選」。

蔣萬安昨天上TVBS少康戰情室接受主持人趙少康、錢怡君和聯合報政治中心記者張文馨專訪，談論4年市政成果和選舉熱戰現況。

台中市長盧秀燕兩任屆滿，不少人認為蔣萬安也是2028好人選。蔣表示，他全力拚連任，2028支持國民黨最強人選。趙少康馬上說，選總統跟未來做好北市沒衝突。蔣回應，盧對於國家各項政策具備高度視野，是「值得擔任重擔的合適人選」。

錢怡君追問，2026若不幸失利，支持者可能希望蔣直攻2028？他回應，「我有信心連任成功，持續擘畫未來台北市政藍圖。」

趙少康透露，近期有人要發布「震撼性民調」，問蔣萬安要如何拉回當初投給民眾黨黃珊珊的34萬票。蔣萬安回應，最重要是「踩穩腳步、穩定信心」，照自己的選戰規畫、節奏走。他不會算計選票，每個市民不分政黨、顏色，都是他要爭取和照顧的對象，市政是一棒接一棒，輝達落腳北市也是前市長柯文哲在北士科奠下基礎。

民進黨參選人沈伯洋被認為「破同溫層打入異溫層」，蔣萬安說，對手很會造勢，但應該看洋流是否值得認同，他肯定沈的口才很好和對認知作戰的專業。身為市長，他天天在異溫層，包括接受詢問和協商不同黨派議員推動政策，「其實我每天都在破圈」。

趙少康問擔任台北市長最重要的品德或條件是什麼？蔣萬安說，選民要檢驗主張，以及和過去的言行是否一致，改變立場並不可恥，沈伯洋明明主張在社區設立中心發放毒品跟針頭，但被質疑後卻拿美沙冬當擋箭牌，偷換概念稱汙名化減害政策來誤導民眾，真的是認知作戰專家，「民眾應該要睜大眼睛，好好檢驗。」

對行政院長卓榮泰說蔣萬安只講「輝達、巨蛋和喝鮮奶」，蔣說，這些都是扎實的政績，經得起檢驗，「歡迎他幫我多宣傳」，中央突然喊卡班班喝鮮乳，「中央不做，台北來做，我們把它搞定」，連國際都肯定。卓榮泰只能講不副署、不執行；而沈伯洋對產業和市政都不了解，才會說「要廊什麼帶」。

談到任內最得意的政績，蔣萬安說，推動長遠政策，讓市民感受到帶來的幸福感，變成日常生活，就是他最得意的時候。趙少康感嘆，「台北市政平常沒感覺，一看資料才知你做這麼多。」

精華 FAQ

  • 他坦言這場選戰相當嚴峻，因為民進黨全黨動員、國家資源也集中在台北市長選舉上，但他會做好各項準備，按照自己的選戰節奏穩定推進，專注爭取連任成功。

  • 蔣萬安表示，2028目前完全不在自己的人生規畫裡，眼前就是專注2026連任。他也認為台中市長盧秀燕具備國家視野，是值得擔任重擔的合適人選。

  • 蔣萬安一方面肯定沈伯洋口才好、懂認知作戰，另一方面批評其偷換概念誤導民眾；對卓榮泰的批評則以輝達、巨蛋與喝鮮奶等市政政績反擊，強調成果可受檢驗。

蔣萬安 趙少康 盧秀燕

上一則

政治獻金案二審 柯文哲不認罪 李文宗部分認罪 李文娟全認罪

下一則

女球友痴纏2年 郭台銘夫妻心結未解 遭爆「各過各的」

延伸閱讀

少康戰情室專訪／「姐弟」誰攻2028？蔣萬安：盧秀燕值得挑起重擔

少康戰情室專訪／「姐弟」誰攻2028？蔣萬安：盧秀燕值得挑起重擔
談對手沈伯洋 蔣萬安：改變立場不可恥 須檢驗言行是否一致

談對手沈伯洋 蔣萬安：改變立場不可恥 須檢驗言行是否一致
接受趙少康專訪 蔣萬安證實：已跟趙大哥敲好時間了

接受趙少康專訪 蔣萬安證實：已跟趙大哥敲好時間了
府院黨投入多少資源？ 蔣萬安：綠全黨圍剿我一人 壓力最大選戰

府院黨投入多少資源？ 蔣萬安：綠全黨圍剿我一人 壓力最大選戰

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份