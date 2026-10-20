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NCC主委被提名人 袁秀慧：不退出民進黨 用行動證明超黨派

記者劉懿萱／台北20日電
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國家通訊傳播委員會被提名主任委員袁秀慧19日出席立法院交通委員會接受審查質詢。（...
國家通訊傳播委員會被提名主任委員袁秀慧19日出席立法院交通委員會接受審查質詢。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

NCC主委被提名人袁秀慧面對黨籍質疑，表示不會退出民進黨，但會以實際行動證明不以黨派立場優先，同時承諾獨立行使職權。

立法院交通、教文委員會昨聯席審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案。NCC主委被提名人袁秀慧現仍有民進黨籍，被質疑如何超脫黨派行事？袁回應，她不會退出民進黨，但會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

行政院秘書長張惇涵昨列席報告袁秀慧等7位委員被提名人簡歷，7位被提名人專長涵蓋電信、資訊、法律、傳播及財經等專業；黨籍部分，被提名人中，僅袁秀慧為民進黨籍，其餘六位皆為無黨籍。

張惇涵指出，今年8月後，NCC全數委員出缺，導致公告案、許可案及裁處達50萬元以上處分案均無法作成決議，影響廣電事業換照，衝擊國家通訊傳播監理制度，嚴重侵蝕國人權益。

國民黨立委萬美玲詢問，根據NCC組織法，委員要超出黨派以外獨立行使職權，但袁秀慧是民進黨籍，還擔任過民進黨青年部副主任、不當黨產委員會委員，為何經歷沒寫？如何說服外界超出黨派以外獨立，落實行政中立？

袁秀慧表示，自己長期在民進黨，認同民進黨清廉勤政愛鄉土，「我還是不會退出民進黨」，之前也跟台北市前市長柯文哲工作過6年，柯的政黨傾向跟民進黨不同，只要有專業上的必要就會全力投入，若有機會擔任NCC主委，會用行動證明，不會以民進黨價值或立場優先。

精華 FAQ

  • 她表示自己長期認同民進黨價值，不會退出民進黨，但若有機會擔任NCC主委，會用實際行動證明自己不會把民進黨立場放在優先位置。

  • 因為8月後NCC委員全數出缺，公告案、許可案與50萬元以上裁處案都無法決議，已影響廣電換照與整體通訊傳播監理制度。

  • 萬美玲質疑她曾任民進黨青年部副主任及不當黨產委員會委員，卻未完整寫入經歷；袁則說自己曾與柯文哲團隊合作6年，能依專業需要投入工作。

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