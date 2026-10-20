政治獻金案二審 柯文哲不認罪 李文宗部分認罪 李文娟全認罪

柯文哲辦公室前主任李文宗。（記者林孟潔／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲涉政治獻金等案二審續審，對檢方指控全面否認；李文宗僅承認部分基金會薪資背信，李文娟則對相關起訴內容全數認罪。

前民眾黨 主席柯文哲 涉政治獻金等案，二審否認犯罪；同案被告李文宗19日則就眾望基金會支付黃心緗等4人薪資、約210萬元（台幣，下同，約6萬4629美元）的背信部分認罪；李文娟改全認罪。

二審台灣高等法院19日下午審理柯文哲涉京華城、政治獻金等案，傳喚時任柯文哲競選總部財務長、時任眾望基金會董事長李文宗及木可公關行銷有限公司負責人李文娟出庭，針對政治獻金相關犯罪事實進行準備程序。傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文娟19日全部認罪，除公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪外，連一審判決無罪部分，也「加碼」認罪。

李文宗的辯護律師庭上表示，已提出書狀，針對被控公益侵占罪部分否認犯罪；至於眾望基金會涉及背信罪部分，僅就顧旻、林保淳、許芷瑜及黃心緗等4人的薪資支出認罪，涉及金額約210萬元。

律師說明，由於黃心緗等4人已坦承未實際從事工作，這部分沒有爭執空間，因此李文宗決定認罪；至於其餘9人，確實有為眾望基金會工作，雙方存在真正的聘僱關係，基金會本來就應支付薪資，因此否認這部分構成背信罪。

值得注意的是，柯文哲先前在二審出庭時，對於檢方起訴的犯罪事實均否認犯罪，與李文宗今天就部分背信事實認罪的態度不同。

北院認為，眾望基金會設立目的為扶助弱勢、從事社會公益，柯文哲、李文宗卻以基金會款項支付與公益業務無關的競選人員薪資，違背基金會受託任務及章程規定。

另一方面，公訴檢察官邱文中、梁光宗及王貞元指出，柯文哲、李文宗曾將政治獻金中的100萬元，用於投資邱復生規劃的新媒體營利事業，相關契約可作為證據。

檢方認為，政治獻金依法不得作為商業使用，一審判決此部分無罪並不妥適，請求高院撤銷原判決、改判有罪。

李文宗律師則主張，一審就此部分判決無罪並無違誤。對於採風公司負責人孫丁君及黃珊珊的證詞沒有意見，但強調孫丁君透過黃珊珊捐款的對象是柯文哲個人，而非民眾黨。

高院將全案區分政治獻金、圖利及收賄行賄3部分審理，預定11月9日傳喚被告威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，11月16日再傳喚柯文哲出庭。

李文娟今步入法院時，被媒體問及是否認罪，僅點頭回應。高院開庭時，李文娟委任律師表示，李文娟對於公益侵占、違反商會法部分認罪，並不爭執檢方提出所有證據的證據能力。

檢察官追問認罪範圍，律師說就起訴書範圍全部認罪，也就是一審針對投資年代集團創辦人邱復生電影公司100萬元判決無罪部分，「為不浪費司法資源，李文娟也予以認罪」。

木可公關行銷有限公司負責人李文娟。（記者林孟潔／攝影）