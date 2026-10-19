台北市長最新民調／沈伯洋支持度50.3% 大勝蔣萬安17個百分點

信民協會在民調質疑聲中公布第二波台北市長民調，沈伯洋支持度大勝蔣萬安17個百分點。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 信民協會最新台北市長民調顯示，沈伯洋以50.3%領先蔣萬安的33.3%，較9月結果明顯翻轉；不過推估得票率在不同投票率下仍有變動空間。

信民兩岸研究協會今天公布台北市長最新民調 指出，民進黨沈伯洋 支持度為50.3%、國民黨蔣萬安 支持度為33.3%，和9月民調相比，兩人領先互換，且沈伯洋領先蔣萬安逾17個百分點。

信民協會9月就曾發布第一波台北市長民調，指國民黨蔣萬安支持度為41.7％，民進黨沈伯洋支持度為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。但國民黨台北市議員楊植斗在民調發布前就批評，這是聯電董事長曹興誠「信民協會」，如何相信民調公正性？不過，信民協會今天仍二度公布台北市長民調。

信民協會表示，有41.2%受訪民眾認為蔣萬安適合擔任台北市長，比9月減少8.8個百分點；46.8%認為不適合，比9月增加8.5個百分點；另有56.6%台北市受訪民眾認為沈伯洋適合擔任市長，比9月增加 10.4 個百分點；27.5%認為不適合，比9月減少5.0個百分點。

信民協會理事長黃清龍指出，如果現在投票，在不同投票率下，推估目前沈伯洋得票率49.2%至52.9%，蔣萬安得票率46.9%至49.9%，沈伯洋最多領先7個百分點，蔣萬安最多領先0.7個百分點。

黃清龍表示，這次調查結果，沈伯洋領先蔣萬安17個百分點，對照上周新北民調蘇巧慧領先李四川13.1個百分點，都可視為「洋流」現象下的民意趨勢，蘇巧慧明顯得到洋流外溢之助，沈伯洋則是真正的震央與震源，支持者的表態更熱烈，但也因此，藍營支持者也有部分轉趨低調，形成所謂的沉默螺旋，把這些都考慮進去，雖然沈伯洋支持度領先蔣萬安17%，得票率推估則是介於+7到-1之間。

這項民調由信民協會委託戴立安先生負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，從10月14日進行至10月16日，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），抽樣誤差最大值為±3.0%。