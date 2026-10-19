盧秀燕19日接蔣萬安競總主委 20日搭機飛沖繩高空證婚66對新人

台北市長蔣萬安（右）19日下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 盧秀燕將率團赴沖繩，首創帶66對新人搭機高空證婚，並拜會當地政府與台商，推進觀光、經貿及台日城市外交。

台中市政府宣布，市長盧秀燕 20日早將率團自台中國際機場出發赴日本沖繩，展開兩天訪問，預計隔天下午返抵台中。此行將聚焦「深化國際觀光與經貿」與「推動台日城市外交」兩大任務，盼透過首創高空婚禮、拜會沖繩縣政府與當地台商，鞏固台日友誼，並拓展國際合作，與世界建立更緊密連結。

中市府指出，盧市長此趟出訪第一項任務為帶領「台中市民聯合婚禮」66對新人搭機飛往沖繩，突破傳統框架，全國首創於3萬呎高空舉辦證婚儀式，沖繩縣府與當地度假婚禮協會也將舉辦歡迎儀式。

此外，盧秀燕也將拜會琉球台灣商工協會，關心當地台商與僑界，並結合台中經貿產業與觀光優勢，促進兩城市的雙向交流與互惠共榮。

市府指出，因適逢沖繩近期完成知事選舉，此趟出訪第二項任務則是拜會沖繩縣政府祝賀新任知事，並就觀光、文化及產業議題深入交流，為未來合作奠定堅實基礎。

市府強調，尤其台灣與沖繩同處印太區域第一島鏈重要戰略位置，兩地穩定攸關區域安全。在國際局勢快速變動時刻，台中不能缺席國際交流，台灣更不能缺少朋友，盼藉由出訪讓台中與沖繩連結更緊密，讓世界看見台中的實力與溫暖。