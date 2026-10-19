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出任蔣萬安競總主委 盧秀燕：台北市值得更好的市長

記者余承翰林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安（左三）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員...
台北市長蔣萬安（左三）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員，並由羅智強（左二）、徐巧芯（右一）等五位立委出任副主委、競選總幹事。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長蔣萬安宣布由台中市長盧秀燕擔任競總主委，盧秀燕稱是為首都選賢，並力挺蔣萬安連任。

台北市長蔣萬安今天（19日）下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員。盧秀燕表示，她接下蔣萬安競總主委職務，不是因私交，是因為台北市值得更好的市長，國家需要有國際觀、有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

▲ 影片來源：聯合新聞網

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。盧今表示，她這次的確是臨危受命，現任台中市長幫北市長選戰擔任主委是前所未見，可見蔣萬安在重大決策事務上會看見問題、是有謀略、是大膽創新的，所以找她來，她也非常意外，因為中華民國選戰有這樣的組合競選是前所未見，可見他是有遠見，有腦袋的人。

「首都太重要了，六都最重要就是首都，市長選得好不好，是不是好市長，攸關台灣、台北的發展，蔣萬安是最好的市長人選，一定要讓他連任。」盧秀燕也提到她願意接下主委的原因，並透露她是蔣萬安的四個學姐，包括縣市長學姐、立院學姐、厚生會學姐、更是政大學者。

▲ 影片來源：聯合新聞網

台北市長蔣萬安（左二）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右二）擔任競總主任委員...
台北市長蔣萬安（左二）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右二）擔任競總主任委員，並由羅智強（左一）、賴士葆（右一）等五位立委出任副主委。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（...
台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（圖）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員。（記者余...
台北市長蔣萬安（圖）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（...
台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（...
台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（左一）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左二）擔任競總主任委員...
台北市長蔣萬安（左一）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左二）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（右）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左）擔任競總主任委員。（...
台北市長蔣萬安（右）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左）擔任競總主任委員。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安（左三）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員...
台北市長蔣萬安（左三）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員，並由羅智強（左二）、徐巧芯（右一）等五位立委出任副主委、競選總幹事。（記者余承翰／攝影）

精華 FAQ

  • 蔣萬安宣布由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員，象徵競總正式進入選戰模式，也代表蔣陣營在選舉倒數40天全面啟動組織與戰力整合。

  • 盧秀燕表示，她接任不是因為私交，而是認為台北市值得更好的市長，國家也需要有國際觀、能力與正派形象的領導人，因此支持蔣萬安。

  • 盧秀燕認為蔣萬安在重大決策上能看見問題，且具謀略、大膽創新與遠見，並強調首都地位重要，主張他是最好的市長人選，應該爭取連任。

盧秀燕 蔣萬安 徐巧芯

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