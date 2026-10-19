吳淡如專訪沈伯洋讚行銷漂亮 約訪蔣萬安「尚未回應」

財經作家吳淡如在中廣流行網節目，會前受訪時，吳淡如以商人角度讚沈，在目前為止的行銷很漂亮。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 吳淡如以商業與行銷角度肯定沈伯洋的聲勢操作，也透露曾邀蔣萬安受訪未獲回應；此次專訪將以成長故事為主，較少觸及財經與政策。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 今接受財經作家吳淡如在中廣流行網節目，吳淡如受訪時，以商人角度讚沈，在目前為止的行銷很漂亮，同時也透露有約台北市長蔣萬安 專訪，但是尚未回應。

吳淡如說，她是沈伯洋台大 法律系的學姐，也是台北市長蔣萬安的學姐，「我有Call蔣萬安，蔣萬安要不要也來接受學姐訪問，因為他還沒有回應。」因為中廣是商業電台，民主社會應該可以接受黨派的訪問，各位應該不會因為她在中廣，所以說她是國民黨、也不會因為她要訪問沈伯洋，就說是民進黨。

吳淡如說，專訪會以聚焦沈伯洋的童年，倒是想要從成長角度訪問成長過程，應該滿有趣，頂多一些台北市文化政策等討論。

她說，現在自己是商人，從各種行銷面上認為，沈伯洋目前為止的行銷很漂亮，之前她完全不認識沈，一個人本來叫做「明知不可為而為之」能闖下些聲勢，在商業、政治運作上，覺得都是必要的。

媒體問到會不會問及財經領域？吳淡如說，目前看沈，在財經上沒有很專業，看到資料感覺，可能在政策面上會有看法，「我其實不太問一個人政策，所有政治人物談政策一大堆，後來做到的有誰？」所以會以成長角度來採訪。

針對此次專訪，是不是沈伯洋的破圈？吳淡如也說，其實算是吧，因為她不涉及政治，特別是行銷角度，專訪事前沒有通知記者，但仍有那麼大的陣仗，的確讓人覺得沈是人緣好的人，可能會有所改變，這個策略很成功，但後面就是要聽其言觀其行。

隨後沈伯洋抵達現場，他在節目開始前受訪說，今天有很多要向學姐請教，稱吳是才女。至於專訪內容會是主持人訪談為主，沒有預設要談什麼政策。

對於吳淡如談到也邀請蔣萬安但尚未答應要不要受訪，沈伯洋說，當然希望蔣萬安上愈多節目愈好，但他市政也繁忙。