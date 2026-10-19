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藍白合體拚選戰 鄭麗文與黃國昌竹市握手 李四川新北同台

台灣新聞組／綜合報導
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鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）
鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

藍白陣營19日在新竹市與新北市接連同台造勢，鄭麗文、黃國昌、柯文哲等人力挺高虹安連任，李四川也跨黨助選，展現合作拚票氣勢。

競選連任的新竹市長高虹安19日成立競總，藍白大咖齊聚；國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌及柯媽何瑞英逐一握手互動，並喊話國民黨「沒有任何藏私、沒有任何保留」，百分之百力挺高虹安連任，藍白互動成全場焦點。

國民黨新北市長參選人李四川19日也與民眾黨主席黃國昌、新北市長侯友宜同台，為民眾黨中和議員參選人陳怡君助陣，藍白集中火力要讓選票極大化。

高虹安今年以無黨籍身分爭取連任，獲藍白陣營支持；19日競選總部暨後援會成立大會，藍白大咖都出席，盧秀燕與嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以縣市長「學姐」之姿站台，盧秀燕說，高虹安過去遭遇司法迫害，一度不知道任期能否做完，相信高虹安會更珍惜新竹這塊土地及鄉親支持。盧也送上好茶及蜂蜜檸檬，象徵高虹安「苦盡甘來」，並以「在野大檸檬」諧音「在野大聯盟」，喊話藍白及無黨派團結相挺高連任。

「她已經超越了藍白」，鄭麗文說，高虹安雖非國民黨員，但為了新竹市的未來，國民黨應放下黨派之私，百分之百力挺高連任。

柯文哲說，高虹安上任以來「慘遭國家機器折磨」，仍交出好成績，除了推動敬老卡加碼政策、財政零負債，在財政、經驗及能力加持下，第二任一定能做更好，期許新竹市成功經驗能向外擴散。

黃國昌指出，高虹安最讓他佩服的不只是專業與能力，而是從「一個人的高虹安」建立堅強市府團隊，即使因司法案件暫時離開市長職位，團隊推動市政仍一步都沒有退。

主辦單位原安排藍白雙方大合影，鄭麗文卻因另有行程提前離場，藍白主席最終「同場不同台」。尤其竹北市長選戰才因整合破局各自出征，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠19日也現身高虹安競總，讓藍白之間的一舉一動格外受到關注。

李四川19日與黃國昌、侯友宜同台，為民眾黨中和議員參選人陳怡君助陣；民進黨蘇巧慧偕議員參選人成立南新莊聯合競總，副總統蕭美琴站台時說，各種跡象顯示蘇巧慧會贏，最後一哩路別大意。

侯友宜首度跨黨派站台，他說，他是刑警出身，做事論是非對錯，「我今天來站台，不是為哪一個黨、哪一個派」，是看見陳怡君願意為地方努力，主動參加，希望支持願意認真做事、為新北付出的年輕人。

蘇巧慧昨偕議員參選人林秉宥、翁震州及吳奕萱、陳岱吟成立南新莊聯合競總，近二千名支持者力挺。

鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）
鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

鄭麗文最後也送上「高票當選」的匾額給高虹安，呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍...
鄭麗文最後也送上「高票當選」的匾額給高虹安，呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

鄭麗文致詞時表示，她過去與高虹安曾是立法院同事，當時高虹安以政治素人之姿進入國會...
鄭麗文致詞時表示，她過去與高虹安曾是立法院同事，當時高虹安以政治素人之姿進入國會，卻在論述、議題掌握等方面表現亮眼。（記者黃羿馨／攝影）

精華 FAQ

  • 鄭麗文、柯文哲、黃國昌等人在新竹市力挺高虹安連任，強調國民黨對她「百分之百」支持，盼藍白與無黨派團結，集中力量守住新竹市政成果。

  • 主辦方原本安排藍白大合影，但鄭麗文因行程提前離場，最後變成「同場不同台」。加上高虹安並非國民黨籍卻獲全力支持，讓藍白互動格外受注目。

  • 李四川與黃國昌、侯友宜同台替民眾黨中和議員參選人助陣，顯示藍白在新北選戰上希望以跨黨合作擴大聲量，透過集中火力讓選票極大化。

黃國昌 李四川 鄭麗文

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