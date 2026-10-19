藍白合體拚選戰 鄭麗文與黃國昌竹市握手 李四川新北同台

鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 藍白陣營19日在新竹市與新北市接連同台造勢，鄭麗文、黃國昌、柯文哲等人力挺高虹安連任，李四川也跨黨助選，展現合作拚票氣勢。

競選連任的新竹市長高虹安19日成立競總，藍白大咖齊聚；國民黨主席鄭麗文 與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌 及柯媽何瑞英逐一握手互動，並喊話國民黨「沒有任何藏私、沒有任何保留」，百分之百力挺高虹安連任，藍白互動成全場焦點。

國民黨新北市長參選人李四川 19日也與民眾黨主席黃國昌、新北市長侯友宜同台，為民眾黨中和議員參選人陳怡君助陣，藍白集中火力要讓選票極大化。

高虹安今年以無黨籍身分爭取連任，獲藍白陣營支持；19日競選總部暨後援會成立大會，藍白大咖都出席，盧秀燕與嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴以縣市長「學姐」之姿站台，盧秀燕說，高虹安過去遭遇司法迫害，一度不知道任期能否做完，相信高虹安會更珍惜新竹這塊土地及鄉親支持。盧也送上好茶及蜂蜜檸檬，象徵高虹安「苦盡甘來」，並以「在野大檸檬」諧音「在野大聯盟」，喊話藍白及無黨派團結相挺高連任。

「她已經超越了藍白」，鄭麗文說，高虹安雖非國民黨員，但為了新竹市的未來，國民黨應放下黨派之私，百分之百力挺高連任。

柯文哲說，高虹安上任以來「慘遭國家機器折磨」，仍交出好成績，除了推動敬老卡加碼政策、財政零負債，在財政、經驗及能力加持下，第二任一定能做更好，期許新竹市成功經驗能向外擴散。

黃國昌指出，高虹安最讓他佩服的不只是專業與能力，而是從「一個人的高虹安」建立堅強市府團隊，即使因司法案件暫時離開市長職位，團隊推動市政仍一步都沒有退。

主辦單位原安排藍白雙方大合影，鄭麗文卻因另有行程提前離場，藍白主席最終「同場不同台」。尤其竹北市長選戰才因整合破局各自出征，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠19日也現身高虹安競總，讓藍白之間的一舉一動格外受到關注。

李四川19日與黃國昌、侯友宜同台，為民眾黨中和議員參選人陳怡君助陣；民進黨蘇巧慧偕議員參選人成立南新莊聯合競總，副總統蕭美琴站台時說，各種跡象顯示蘇巧慧會贏，最後一哩路別大意。

侯友宜首度跨黨派站台，他說，他是刑警出身，做事論是非對錯，「我今天來站台，不是為哪一個黨、哪一個派」，是看見陳怡君願意為地方努力，主動參加，希望支持願意認真做事、為新北付出的年輕人。

蘇巧慧昨偕議員參選人林秉宥、翁震州及吳奕萱、陳岱吟成立南新莊聯合競總，近二千名支持者力挺。

鄭麗文呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

鄭麗文最後也送上「高票當選」的匾額給高虹安，呼籲支持者集中選票，讓高虹安突破重圍、順利連任。（記者黃羿馨／攝影）

鄭麗文致詞時表示，她過去與高虹安曾是立法院同事，當時高虹安以政治素人之姿進入國會，卻在論述、議題掌握等方面表現亮眼。（記者黃羿馨／攝影）