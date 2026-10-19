新聞評論／請辭道歉換人設 有哪個是民進黨真身？

僑委會前委員長徐佳青因濫用公務資源請辭下台。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評民進黨面對徐佳青、賴惠員、卓榮泰與沈伯洋等爭議時，常以道歉、改口與換人設方式應對，實際上只是為選舉止血的政治操作。

僑委會前委員長徐佳青因濫用公務資源請辭下台，但僑委會日前到立法院報告出國考察費用執行情形，卻交出「沒有國外考察」的無字天書報告，敷衍監督、挑釁國會意味甚濃。政務官腐敗，面對質疑，賴政府到底是知錯能改，還是更加傲慢？

綠委問政，也屢見類似場景。民進黨 立委賴惠員質疑101董事長賈永婕 到立法院「穿著不樸素」、「不符合對國會的尊重」，隨即招致鋪天蓋地的批評。賴清德 總統反應迅速，穿上花襯衫說「一個人的專業，不該只用穿著判斷」，力挺賈永婕，賴惠員因此鞠躬道歉。

賴惠員是泛賴系立委，與賴清德關係非比尋常；而徐佳青也與賴清德同屬新潮流系，且是民進黨秘書長徐國勇姪女，黨內背景雄厚。因此徐佳青下台和賴惠員道歉，都予外界「賴總統不護短」印象。但事實真是如此嗎？

以徐佳青為例，其爭議幾乎從2023年接任僑委會委員長後，就接連不斷。但無論面對僑教中心性騷案、僑生產學專班淪為學工案，以及她自己多起濫用公務資源、甚至遭監察院認定違反《利益衝突迴避法》等案件，始終展現倨傲、不認錯態度，說是「烏龍爆料」，還要教在野黨「怎麼當立委」。即使辭職下台，還是堅稱「問心無愧」。事實不是她認錯下台，而是民進黨包庇她長達3年，已無法繼續包庇。

因此，與其說賴政府忽然認清是非，懂得順應民意，不如說一切都是政治操作。原因是選舉將屆，不想讓徐佳青、賴惠員成為選戰負面因素，而緊急止血罷了。

這種情況，在行政院長卓榮泰身上也一覽無遺。卓榮泰上任以來，秉持賴總統意志，與藍白占絕對多數的立法院水火不容，還將違憲獨裁的「不副署」武器化，8次否決立院三讀法案。但對於立法院長韓國瑜在國慶大會上重砲批評賴政府「假民主、真獨裁」，卓榮泰卻只婉言回覆「不副署是被動且必要」，「行政院願敞開大門與立法院好好溝通」，彷彿自己委曲求全，不講道理和違憲的是立法院。

不僅如此，過去藍白提出、被民進黨批評為「窮台」的普發現金政策，卓內閣連續二年跟進。卓榮泰不是從善如流或終於懂得溝通，而是行政獨大獨裁，早已為人民所惡，必須改變形象，沖刷人民記憶，以免成為敗選戰犯。

但如要比「政治雙面人」，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋堪稱其中之最。「學者沈伯洋」和「民進黨不分區立委沈伯洋」，主張廢死、成立社區中心發放毒品；用反認知作戰進行認知作戰、以國家安全為由提出違反民主的法案；說「任何兩岸交流都有統戰成分」、「村里長、宮廟都有被滲透風險」；把批評民進黨者視為對岸在地協力者；並在大罷免中站在第一線衝鋒陷陣，成為綠營典範。

但「台北市長參選人沈伯洋」卻改以「理性、溫暖」人設重現於世，不但宣稱反對廢死、支持反毒，還為韓國瑜的「假民主、真獨裁」說緩頰，聲稱雖然自己意見和韓國瑜不一樣，但「這就是民主真諦」。過去被他批評「沒有實質效益」，應該改成「無限城論壇」的雙城論壇，也變成「可續留組織框架」，且如果他當選台北市長，願意親自參加。

哪個是民進黨的真身？從徐佳青、賴惠員、賴清德、卓榮泰到沈伯洋，其實綠營並不存在「從權力傲慢到溫和理性」的變化，一切都只是因應選舉的暫時妥協；一旦勝選，就會故態復萌。為了選票，改變主張、顛倒立場、轉換人設，都只是小菜一碟而已。（轉載自聯合報社論）