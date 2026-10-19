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黑白集／蔣萬安若用「亭妃標準」拒辯論 綠能接受？

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民進黨台南市長參選人陳亭妃拒絕與對手謝龍介辯論。（記者萬于甄／攝影）
民進黨台南市長參選人陳亭妃拒絕與對手謝龍介辯論。（記者萬于甄／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以蔣萬安若比照陳亭妃的「亭妃標準」拒辯論為題，批評民進黨候選人設下六都一致門檻，反而凸顯選戰算計與對選民的不尊重。

選戰倒數，辯論成為熱門關鍵字，暗藏各陣營的選舉算計。台北、高雄已敲定首場辯論時間，但民進黨台南市長參選人陳亭妃日前受訪時表示，除非六都一致舉辦，否則她拒絕與對手謝龍介辯論，因為謝龍介不懂台南，跟他辯論是浪費時間。如果台北市長蔣萬安也用「亭妃標準」拒絕與對手沈伯洋辯論，民進黨能接受嗎？

六都辯論進度不一，北、高將在本月底登場，新北、台中也同意辯論。通常現任或民調領先者不希望提供對手任何近身肉搏、拉近選情的機會。現任者蔣萬安欣然接受，沒有用技術問題刁難沈伯洋，展現尊重對手的風度。但六都情況不同，各陣營也有不同考量，要求六都一致舉辦，未免「管很寬」。

陳亭妃和謝龍介都是挑戰者。謝龍介擔任過4年里長、20年市議員和2年多立委，卻被陳亭妃說成不懂台南，辯論是浪費時間，還設下「六都齊辯」門檻；陳亭妃自抬了身價，但也貶抑了台南選民。謝龍介怒嗆，陳亭妃昭告全台人民，台南市長只要跑攤、不要辯論，「妳以為在攻擊謝龍介，其實是羞辱台南人。」

謝龍介懂不懂台南，應該讓雙方在公開辯論中接受所有市民檢驗，而不是陳亭妃一個人判定，否則「既不民主、更不進步」。台北可以、台南不行，這些選舉小心機，選民都盡收眼底。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 陳亭妃表示，除非六都都同步舉辦辯論，否則她不願與謝龍介對辯，理由是謝龍介不懂台南，和他辯論是在浪費時間。

  • 文章認為這種要求有點「管很寬」，因為各地選情與陣營策略不同，不必強求六都同時辯論；同時也批評她自抬身價，甚至貶抑了台南選民。

  • 作者指出，蔣萬安沒有用技術問題刁難對手，展現尊重與風度；若他也仿效陳亭妃拒辯，民進黨是否能接受，正是文章想反問的核心。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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