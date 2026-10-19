姊弟聯手 盧秀燕任蔣萬安競總主委 沈伯洋：盧非常強大

台北市長蔣萬安（中）18日宣布邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安宣布由盧秀燕出任競總主委，結合羅智強、徐巧芯等藍營戰力，主打市政實績與都更政策，同時回應民進黨攻勢。

台北市長蔣萬安 今天將宣布，台中市長盧秀燕 出任競選總部主委，國民黨立委羅智強和徐巧芯則分別擔任總幹事、執行總幹事，藍營要以「民生經濟、回歸市政」對抗民進黨，民進黨台北市長參選人沈伯洋 昨說，「盧市長非常強大」，相信蔣是想吸取盧在台中市府的經驗，他樂見其成。

據了解，蔣萬安競總已選在小巨蛋附近的一、二樓黃金店面，下周一將在鄰近的敦化國中舉辦成立大會，屆時將邀盧秀燕到場。盧秀燕昨證實接任蔣競總主委，兩人今將聯袂宣布競總相關人事。蔣萬安說，他長期跟「秀燕姐」一直維持非常密切的感情及合作關係，立院共推法案、把關預算，市政也有很多交流，「接下來我們一定攜手合作，並肩作戰」。

藍營人士說，蔣萬安4年前首次參選台北市長時，未設置競總主委，今年面對洋流崛起，特邀盧秀燕出任主委，具有安定軍心效果；盧秀燕身兼蔣萬安和國民黨台中市長參選人江啟臣的競總主委，除固本拓票，「雙主委」將讓盧秀燕成為更強母雞，有助2028目標。

國民黨立委黃健豪表示，盧秀燕有多年輔選經驗，面對過民進黨府院黨全力打擊的選戰及大罷免，且今年沒有連任壓力，加上議員休會拚連任，時間相對彈性，盧、蔣「姊弟連線」，用實績對抗民進黨對手天馬行空的支票。

對於高聲量的羅智強、徐巧芯進駐競總，蔣萬安說，台北隊一直以來是團體作戰，今年市長選舉，他需要北市5位黨籍立委幫助，5人都義不容辭。對於行政院長卓榮泰酸4年只有「輝達、巨蛋、牛奶」，蔣萬安反嗆卓只剩「不副署」，歡迎幫台北隊宣傳政績。

對於幼教界批蔣上任後未出席園長會議，蔣萬安說，北市慣例由教育局長代表參加，幼教界心聲他非常願意採納，「不用等我連任，已請團隊盡速安排」。

國民黨人士指出，此次選舉，黨中央尊重雙北團隊選戰節奏，黨主席鄭麗文將重點放在輔選新竹縣、彰化縣與宜蘭縣。

台北市長蔣萬安日前宣布「公辦都更5099」及「大街廓都更」兩項新政，立院內政委員會國民黨籍召委廖先翔也提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，盼從中央法制面增加都更推動彈性、調整容積獎勵並延續租稅優惠，預計下周三舉行公聽會討論相關修法，助攻蔣萬安。

蔣萬安日前宣布，公辦都更「7599」專案將調整為「5099」，第一階段整合意願門檻由75%降至50%；另針對鄰近捷運站或水岸周邊、基地面積達3000平方公尺以上的都更案件，將基準容積由225%提高至300%，並納入托育、長照等公共服務設施。

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑蔣萬安的「台北ＡＩ園區」及「首都科技廊帶」規畫，國民黨立委賴士葆說，沈伯洋以松山區砍樹議題攻擊蔣萬安，但依照北市府數據，松山區今年綠地面積增加808平方公尺，喬木及灌木數量也增加1萬6000棵，「沈伯洋還要繼續烏賊戰術嗎」？