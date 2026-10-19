台「搖擺州」彰化選情冷 民調綠32%領先藍16% 4成觀望

國民黨彰化縣長參選人魏平政聲勢雖落後，但對勝選仍有信心。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 彰化縣長選戰民調顯示選情冷清，陳素月以3成2支持度領先，但仍有大量選民觀望，魏平政知名度與凝聚力偏弱，勝負仍具變數。

本報系聯合報調查發現，彰化縣選情冷清，4成8選民坦言不關心選舉。民進黨 陳素月目前暫時以3成2支持度領先魏平政的1成6、邱建富的1成。但只有2成5左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾6成無法評判。

彰化縣長選戰4人競逐，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨徵召前考紀會主委魏平政，無黨籍則有脫黨參選的前彰化市長邱建富和現任縣議員陳重嘉參選。調查發現，距投票日僅剩一個多月，選情熱度偏低，只有4成5選民表示關心，4成8不感興趣。

從現階段選情來看，綠營在彰化雖呈現分裂局面，但對陳素月的選票衝擊有限。如果明天投票，民進黨陳素月獲得3成2選民支持，領先居次的國民黨魏平政16個百分點，邱建富以1成支持度位居第三，陳重嘉選票浮現不多，支持度不到1%。不過，由於還有4成2選民尚在觀望中，選情勝負仍有變化空間。

勝選聲勢大致與支持率呼應，雖然有3成8選民看好陳素月最有希望出線，但有4成7選民認為勝負仍難料，認為魏平政及邱建富當選機會較大的比率各僅1成與5%。

交叉分析顯示，陳素月領先優勢主要來自7成8綠營支持者力挺；陳素月在中立選民中略勝一籌，獲1成9支持，1成2擁邱，僅4%青睞魏。相對來看，魏平政的政黨凝聚力待提升，目前只獲5成9藍營支持者青睞，1成1轉向挺陳，7%擁邱；至於民眾黨支持者，則是2成9擁護魏平政，支持度高於邱建富的2成及陳素月的1成8。

藍綠參選人的喜好度部分，陳素月比魏平政獲選民青睞，但實際上有超過半數選民對於藍綠兩位參選人都沒有明顯印象，其中，3成5選民表示對陳素月這個人有好印象，1成1不喜歡，5成4無意見；1成8選民表示喜歡魏平政這個人，1成1不喜歡，7成無偏好。

調查發現，年底任期即將屆滿的彰化縣長王惠美，施政表現獲得5成8選民肯定，僅1成5不滿意。至於王縣長屬意誰接棒推動縣政？雖有1成8選民相信王惠美縣長比較支持同政黨的參選人魏平政，但也有1成2選民覺得王惠美較支持陳素月，6成9選民坦言不清楚王惠美對藍綠參選人的支持意向。

此次民調 經費來源是聯合報，調查於10月13日至15日晚間進行，成功訪問1003位設籍彰化縣的選民，另有338人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1個百分點以內。

彰化向來被視為全台大選的「搖擺州 」指標，藍綠版圖相近，但地方選舉仍是藍略大於綠。此次民調中，陳素月支持度雖居首，卻未突破3成5；魏平政遠低於外界對藍營基本盤的預期，反映政黨優勢未必能直接轉化為參選人支持。

值得注意的是，近7成受訪者對魏平政沒印象或沒明確意見，魏的不喜歡程度與陳素月同為1成，顯示魏平政支持度偏低，未必完全來自負面評價，知名度不足也是可能因素，除了提高知名度，能否將選民認知轉化為實際認同和支持，才是追趕的關鍵。

彰化縣長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

民進黨彰化縣長參選人陳素月選情看好。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨17日舉辦中彰投雲4縣市長參選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美（中）提前到場，與彰化縣長參選人魏平政（右）、國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）同台。（記者余承翰／攝影）

彰化縣長選情 資料來源／聯合報系民意調查中心