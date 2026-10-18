江宏恩挺洋流清唱「飛龍在天」 沈伯洋驚呆：我看他長大

江宏恩公開自己的政治立場。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 江宏恩現身沈伯洋造勢活動，錄影替對方與林延鳳助選，還突清唱《飛龍在天》主題曲，讓沈伯洋驚喜直呼嚇到。

台灣藝人江宏恩因八點檔「飛龍在天」走紅，近年除了持續拍戲，也不時透過社群分享對公共議題的看法。18日他意外現身民進黨 台北市長候選人沈伯洋 的造勢活動影片，不只公開替沈伯洋加油，最後更突然清唱經典戲劇主題曲「飛龍在天」，讓現場氣氛瞬間變得相當逗趣。

沈伯洋18日出席市議員林延鳳競選總部成立大會，活動現場的大銀幕突然播放江宏恩錄製的影片。江宏恩表示，自己戶籍就在天母，也是林延鳳的選民，兩人私下交情不錯，因此特別錄影為對方及沈伯洋助陣。

江宏恩在影片中向沈伯洋喊話，表示「或許一開始不是那麼被看好，可是看到今天氣勢越來越好，希望大家能夠堅持到最後」，並呼籲大家「一起努力、一起拉票」，希望能把「這麼好的市長」送進台北市政府。

沒想到話鋒一轉，江宏恩突然提到「聽說我們未來的市長，好像也會唱〈飛龍在天〉」，隨即表示「是不是我起個頭，我們跟現場的朋友一起合唱」，接著在沒有伴奏的情況下直接唱起「人在江湖身不由己，人生在世只有兩字」，意外重現經典旋律，讓整段助陣影片多了不少娛樂效果。

沈伯洋看到影片後也在社群發文分享心情，直呼「我真的完全嚇到」，並感謝江宏恩站台，更笑說「我看『飛龍在天』長大的！」對於昔日經典八點檔男星突然現身支持，顯得相當驚喜。

江宏恩過去除了演藝工作，也經常關注政治及公共議題。先前立法院三讀通過115年度中央政府總預算案，公視預算遭刪減2185萬元、凍結2億元，當時柯佳嬿、連俞涵、孫可芳、丁寧、石知田等多名藝人曾公開表達關切，江宏恩也加入聲援行列。

江宏恩2017年與圈外女友Vanessa結婚，私生活相對低調；他的弟弟則是國際知名主廚江振誠。如今除了持續演藝工作，他也透過社群發表對時事的看法，此次突然現身沈伯洋造勢活動，再加上親自清唱「飛龍在天」，再度成為網友討論焦點。