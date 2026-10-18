蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會，會後受訪證實，已接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台中市長盧秀燕在新竹市受訪時首度證實，已確定接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員，並表示相關安排將待競總記者會說明。

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安 競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕 已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

▲ 影片來源：聯合報 UDN

台中市長盧秀燕今天（18日）出席新竹市長高虹安 競選總部成立大會，會後受訪時證實，已確定接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員。

盧秀燕表示，外界相當關心她接任蔣萬安競選總部主委一事，由於蔣萬安競總已發出採訪通知，因此她可以正式證實，確定接任競選總部主任委員。

她說，雙方針對此事已談了一段時間，直到3天前才正式敲定，因此「這個事情已經確定」，至於相關安排及細節，將留待競總記者會再向外界說明。

媒體追問，是蔣萬安主動邀請，還是盧秀燕主動提出接任？盧秀燕未進一步回應，僅表示「明天講、明天講」，隨後離去。

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）