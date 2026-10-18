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蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

記者黃羿馨／新竹即時報導
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盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會，會後受訪證實，已接任台北市長蔣萬安...
盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會，會後受訪證實，已接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員。（記者黃羿馨／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台中市長盧秀燕在新竹市受訪時首度證實，已確定接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員，並表示相關安排將待競總記者會說明。

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將於本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任競總主任委員。盧秀燕今受訪時首度證實，雙方討論一段時間，3天前正式敲定，「我的確已經接任他競選總部的主任委員」。

▲ 影片來源：聯合報 UDN

台中市長盧秀燕今天（18日）出席新竹市長高虹安競選總部成立大會，會後受訪時證實，已確定接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員。

盧秀燕表示，外界相當關心她接任蔣萬安競選總部主委一事，由於蔣萬安競總已發出採訪通知，因此她可以正式證實，確定接任競選總部主任委員。

她說，雙方針對此事已談了一段時間，直到3天前才正式敲定，因此「這個事情已經確定」，至於相關安排及細節，將留待競總記者會再向外界說明。

媒體追問，是蔣萬安主動邀請，還是盧秀燕主動提出接任？盧秀燕未進一步回應，僅表示「明天講、明天講」，隨後離去。

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）
盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）
盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）
盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）
盧秀燕今天出席新竹市長高虹安競選總部成立大會。（記者黃羿馨／攝影）

精華 FAQ

  • 她正式證實自己已接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員，並指出此事已經確定，外界關注的人事安排因此得到公開確認。

  • 她表示雙方對此已討論一段時間，直到3天前才正式敲定，因此目前接任競總主委的安排已無變動，細節將再由競總說明。

  • 對於是蔣萬安主動邀請，還是自己主動提出，盧秀燕沒有進一步說明，只簡短回應「明天講、明天講」，隨後便離開現場。

盧秀燕 蔣萬安 高虹安

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