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幕後／盧秀燕出任蔣萬安競總主委 主導「回歸市政」抗洋流

記者劉懿萱／台北18日電
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台北市長選戰白熱化，據藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任台北市長蔣萬安競...
台北市長選戰白熱化，據藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任台北市長蔣萬安競總主委。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，藉由主打市政、民生與經濟，帶動台北市長選戰回歸政策論述，也被視為累積藍營2028布局能量。

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部將在本月26日成立，台中市長盧秀燕已首肯出任蔣萬安競總主委。近盧人士指出，台北市長選舉的目的是為民眾找出最適合的人擔任台北市長，盧秀燕主導議題回到民生經濟，讓議題回歸市政，降低政治攻防，這也是盧秀燕、蔣萬安執政優勢。

蔣萬安市長競選團隊明天下午2時將辦記者會，擬宣布盧秀燕出任競選總部主任委員，並公布競選團隊重要幹部名單，蔣萬安與盧秀燕都將出席記者會。有藍委透露，盧秀燕有多年輔選經驗，面對過民進黨府院黨全力打擊的選戰及大罷免，今年沒有連任壓力，加上議員們正休會拚連任，盧的時間相對彈性，能與蔣萬安「姐弟連線」組成防線，用實績面對天馬行空支票，大家樂觀其成。

藍營人士表示，蔣萬安2022年競選台北市長時，盧秀燕便曾北上力挺，這次擔任蔣萬安競總主委，是盼發揮盧在平日會議、大罷免期間的主導力，助蔣萬安一臂之力。

近盧人士說，選戰的目的在為民眾找出最適合的人擔任市長，因此選戰不應著力在分裂台灣的議題，而盧秀燕坐鎮歷次風格都是在民生經濟上，這也是盧秀燕、蔣萬安的執政優勢，讓議題回歸市政，降低政治攻防，有助於人民的福祉與台北發展。

此外，盧秀燕已擔任國民黨台中市長參選人江啟臣競總主委，如今再接下蔣萬安競總主委，若能力抗洋流，將使盧秀燕成為藍營更強母雞，爭取出戰2028年大選更有底氣。

精華 FAQ

  • 近盧人士指出，這次合作重點在把台北市長選戰拉回民生經濟與市政治理，避免陷入過多政治攻防。盧秀燕的執政風格強調實績，也被視為能替蔣萬安加分。

  • 蔣萬安競選團隊將在26日成立競總，並於明天下午2時開記者會，宣布盧秀燕出任主任委員，同時公布重要幹部名單。蔣萬安與盧秀燕都會出席。

  • 盧秀燕已擔任江啟臣競總主委，如今再接蔣萬安競總主委，顯示她在藍營中的整合能力與輔選分量。若能穩住選戰，外界認為她將更有利於2028年大選布局。

民進黨 盧秀燕 蔣萬安

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